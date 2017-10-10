Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском

Кассациионная инстанция пересмотрела решение апелляции по поводу недобросовестности расторжения Смольным контракта с «Инжтрансстроем» на строительство стадиона на Крестовском острове. Отказ комстроя от соглашения признан обоснованным.

По информации «Фонтанки», соответствующее решение было оглашено на заседании 10 октября. «Кассационная инстанция, внимательно изучив судебные акты нижестоящих судов, пришла к выводу о законности и добросовестности действий комитета по строительству при отказе от контракта, а также о виновности и многочисленных нарушениях "Трансстроя" при строительстве стадиона», – рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.

В конце июня апелляция подтвердила решение первой инстанции о законности расторжения контракта, однако, в отличие от арбитража, признала его злоупотреблением правом. По мнению апелляции, «указанные комитетом нарушения не повлияли на конструктивную безопасность объекта и не свидетельствовали о некачественности выполненных работ, которые выполнены в соответствии с переданной комитетом документацией».

В документе также было указано, что замечания Ростехнадзора были устранены, а ряд замечаний заказчика относился к другим контрактам. Отказ от контракта по этим поводам был признан недобросовестным.

Смольный в любом случае имел право закончить отношения с «Трансстроем» в порядке ст. 717 ГК РФ. В ней говорится: «Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора». Сегодняшнее решение кассации подтверждает мнение арбитража о добросовестности комитета. Это делает более туманными перспективы «Инжтрансстроя» по взысканию стоимости сделанных работ и понесенных убытков.

О судебных разбирательствах комстроя и "Трансстроя" «Фонтанка» уже подробно писала. Смольный судится с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем контрактам. Помимо «Инжтрансстроя-СПб», от которого город требует 3,6 млрд рублей, есть еще контракт с АО «Корпорация "Трансстрой"» на 1,77 млрд рублей и с АО «Инжтрансстрой» на 12,54 млрд рублей. В свою очередь структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ.

Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование работ. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой».