Еще
17:43 10.10.2017
Новость часа
16:12
«Нарвскую» проверили за семь минут
Пришлите свою новость!
17:39
Расхититель Арктического щита России приговорен в Петербурге условно
17:37
В Петербурге готовят новый кросс-хэтчбек KIA только для России
17:24
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на четверть
17:14
ЦБ РФ: отток капитала из России вырос вдвое
17:03
Гражданам ЕАЭС хотят разрешить водить в России с национальными правами
16:54
Авдотья Смирнова снимает в Петербурге фильм на сюжет из жизни 38-летнего Льва Толстого
16:50
Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском
16:40
С 2018 года школьным медикам будут сообщать группу здоровья учеников
16:34
Шойгу оценил "Запад-2017"
16:31
Националист Мальцев заочно арестован по делу об экстремизме
16:12
«Нарвскую» проверили за семь минут
16:10
Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета
16:05
Метро "Нарвская" закрыто
15:59
Купальщика из Обводного канала спасатели отвезли в больницу
15:56
Исполнитель роли императора Николая II боится ехать на премьеру «Матильды»
15:42
На Пискарёвском сразу две машины легли вверх колёсами
15:38
Заработала служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018
15:18
В Финляндии покажут "Русофобию"
15:05
Президент Чехии: Потеря Крыма Украиной - завершенное дело
14:58
«Око государево» открестилось от проверки на экстремизм отрывка из «Незнайки»
14:55
Кузнецова: Детей, живущих в малоимущих семьях, становится больше
14:54
Петербурженка сама обратилась к приставам на дороге, чтобы расплатиться с долгом
14:39
Мариинский театр получил разрешение на реконструкцию дома на Лермонтовском
14:35
У сотрудницы фармацевтической фирмы в Петербурге похитили больше миллиона
14:30
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
14:22
У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина идет обыск по делу о миллиарде Сбербанка
14:13
В Петербурге будут судить лжеминера за угрозы взорвать жилой дом женскими руками
14:08
В Хельсинки рейсовый автобус врезался в деревья
14:02
До конца недели россиян ждут две магнитные бури
13:57
Роскомнадзор: CNN сможет продолжить работу в России
13:49
Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы
13:43
Россия заплатит 285 тысяч евро родственникам погибших в чеченском посёлке Новые Алды
13:32
В Таиланде запретили курить на туристических пляжах
13:25
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
13:10
Поезд у Сергиева Посада снёс заглохший полицейский УАЗ
13:06
В Петербурге пообещали ликвидировать очередь на эндопротезирование за год
13:02
В Петербурге генерал-майору не смягчили приговор по делу о мошенничестве с квартирами Минобороны
12:56
Самая дешевая квартира в Петроградском районе - меньше 5 млн рублей
12:47
Двадцать «спящих» террористических ячеек накрыли спецслужбы в РФ с начала года
12:43
Роскомнадзор советует горожанам создать отдельный счет для оплаты контентных услуг
12:40
Поклонники «Звездных войн» заподозрили трейлер восьмого эпизода в спойлерстве
12:34
До середины 2018 года с КАД исчезнут упоминания о Володарском
12:28
Губернатор Петербурга отругал комитет по предпринимательству за магазины-бары
12:22
Активистов, пытавшихся ночевать на Дворцовой, арестовали и оштрафовали
12:17
Глава комздрава Дубина предложил «как-нибудь потом» обсудить опоздание скорой к умиравшей
12:05
Педофила из Приморского района отправили на 20 лет в колонию
12:00
Онлайн-казино накрыли в квартире жилого дома на юге Петербурга
11:55
Полтавченко предложил добавить 4 млрд на строительство метро
11:50
«Юбилейным» губернатором-отставником стал глава Ивановской области
11:35
Три миллиарда собрали петербуржцы в фонд капремонта с начала года
11:31
На Мойке теплоход пришвартовался и перекрыл реку
11:28
Павильон на авторынке на Фучика ограбили с помощью силы и скотча
11:23
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на три года
11:16
С лососевой фермы в Финляндии сбежало полторы тонны рыбы
11:13
Минтранс РФ ввел в эксплуатацию новый центр управления полетами в Москве
10:58
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
10:54
Петербург до конца года разместит облигации максимум на 55 млрд рублей
10:46
Георгий Полтавченко снова отчитал руководство комстроя
10:37
Дуров призвал отказаться от ТВ, сравнив его с мясом, наркотиками и лекарствами
10:32
Минэкономики поддерживает снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
10:26
«Яндекс» выпустил в люди «Алису», с которой раньше разговаривал Путин
10:14
Минобороны: ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии
10:05
Автомобиль влетел в дом на Большом Сампсониевском
10:00
За 9 месяцев Петербург получил 74,1% от запланированных доходов
09:57
Финские наркоторговцы доставляют "заказы" в тюрьмы дронами
09:48
СМИ: Умер «заряжавший воду» Аллан Чумак
09:42
В Петербурге бывший сотрудник полиции получил уголовное дело за 4 пули в оппонента
09:38
РЖД планирует рост тарифов
09:06
Разбойник в маске с обрезом «посетил» ещё одну АЗС
08:53
Легковушка, выронившая двигатель, собрала нестандартную пробку на КАД
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
10.10.2017 16:50
0 Комментариев

Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском

Кассациионная инстанция пересмотрела решение апелляции по поводу недобросовестности расторжения Смольным контракта с «Инжтрансстроем» на строительство стадиона на Крестовском острове. Отказ комстроя от соглашения признан обоснованным.

По информации «Фонтанки», соответствующее решение было оглашено на заседании 10 октября. «Кассационная инстанция, внимательно изучив судебные акты нижестоящих судов, пришла к выводу о законности и добросовестности действий комитета по строительству при отказе от контракта, а также о виновности и многочисленных нарушениях "Трансстроя" при строительстве стадиона», – рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.

В конце июня апелляция подтвердила решение первой инстанции о законности расторжения контракта, однако, в отличие от арбитража, признала его злоупотреблением правом. По мнению апелляции, «указанные комитетом нарушения не повлияли на конструктивную безопасность объекта и не свидетельствовали о некачественности выполненных работ, которые выполнены в соответствии с переданной комитетом документацией».

В документе также было указано, что замечания Ростехнадзора были устранены, а ряд замечаний заказчика относился к другим контрактам. Отказ от контракта по этим поводам был признан недобросовестным.

Смольный в любом случае имел право закончить отношения с «Трансстроем» в порядке ст. 717 ГК РФ. В ней говорится: «Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора». Сегодняшнее решение кассации подтверждает мнение арбитража о добросовестности комитета. Это делает более туманными перспективы «Инжтрансстроя» по взысканию стоимости сделанных работ и понесенных убытков.

О судебных разбирательствах комстроя и "Трансстроя" «Фонтанка» уже подробно писала. Смольный судится с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем контрактам. Помимо «Инжтрансстроя-СПб», от которого город требует 3,6 млрд рублей, есть еще контракт с АО «Корпорация "Трансстрой"» на 1,77 млрд рублей и с АО «Инжтрансстрой» на 12,54 млрд рублей. В свою очередь структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ.

Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование работ. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26

ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017

Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38

Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05

ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию

Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
Турция ужесточила процедуру оформления поставок российской сельхозпродукции
Саудовская Аравия резко сократит экспорт нефти
Владелец прав на «Ждуна» хочет взыскать 24 млн рублей с «Мегафон», Ozon и хоккейного клуба «Спартак»
Путин встретится с представителями Siemens и Nord Stream
Первый российский углепластиковый катамаран начали испытывать в Петербурге
Лоукостер Air Berlin прекратит полеты с 28 октября
Смольный не будет сносить газетные ларьки у метро
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково
Демонтаж подогрел цены на «наружку»
ТЦ предписали стать эстетичней на миллиард
Rolls-Royce расшифрует ДНК
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
На Волхонке обещают не жечь и не захоранивать
В Петербурге ждут узбекский автопром
«Метрострой» надеется выплыть на верфи
Для налога на интернет-покупки выбрали максимальную величину
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

РБК

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26
ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017
Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38
Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05
ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию
Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
LEGENDA Intelligent Development
05.10.2017 13:03
Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее
«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58
«Деловые Линии» пришли в Колпино
Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18
Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица
Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
Компания «ГрузовичкоФ»
18.09.2017 16:38
Компания «ГрузовичкоФ» стала партнером телепередачи «Идеальный ремонт»
Транспортная компания «ГрузовичкоФ» стала официальным партнером передачи «Идеальный ремонт», которая выходит на 1 канале российского телевидения
ГК «Эталон»
18.09.2017 10:20
Группа «Эталон» приняла активное участие в деловой программе PROESTATE-2017
14 сентября эксперты Группы «Эталон» выступили на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE-2017
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.