В Санкт-Петербурге выбрали «Миссис Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», совместно с торговым центром МЕГА Парнас подвела итоги конкурса красоты «Миссис Северная долина».

Главный приз и титул самой красивой мамы, проживающей в жилом комплексе, построенном «Главстрой-СПб» в Выборгском районе, получила Ольга Тылова.

8 октября 2017 года в торговом центре МЕГА Парнас состоялась торжественная церемония награждения финалисток конкурса красоты среди мам, проживающих на территории жилого комплекса «Северная долина». Победительницей конкурса стала Ольга Тылова. В подарок Ольга получила сертификат номиналом 30 000 рублей на приобретение бытовой техники и другие подарки от партнеров мероприятия.

Миссис Северная долина

Еще три финалистки были удостоены званий в различных номинациях. Титул «Миссис стиль» от генерального партнера конкурса МЕГИ Парнас был вручен Надежде Климиной. Звание «Миссис очарование» от сети косметики INGLOT достался Ирине Тюшкиной. Победительницей в номинации «Миссис грация» от сети фитнес-клубов Sculptors стала Ольга Бухун.

В этом году за победу в конкурсе боролись 100 участниц. Оставить свой голос за понравившуюся девушку мог любой желающий.

В начале сентября путем онлайн-голосования были определены 10 финалисток, которым предстояло принять участие в фотосессии с детьми. В финале конкурса каждый из членов жюри выставил свои оценки конкурсанткам.

«Миссис Северная долина» была выбрана по наибольшему общему итоговому количеству баллов. Итоговая оценка формировалась из общего числа голосов, отданных за участницу во втором этапе онлайн-голосования, и оценок жюри.

Справка о компании «Главстрой-СПб»