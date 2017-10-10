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10.10.2017 16:34

Шойгу оценил "Запад-2017"

Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу провел 10 октября совещание, посвященное подведению итогов совместного российско-белорус­ского стратегического учения «Запад-2017».

Он обратил особое внимание на то, что учение стало беспрецедентным по своей открытости. Его освещали 548 российских и иностранных журналистов, опубликовано около 16 тысяч материалов, более 5 тысяч из них – за рубежом, сообщает Минобороны России.

Глава военного ведомства ещё раз подчеркнул, что «замысел учения, разработанный генеральными штабами воору­жённых сил России и Белоруссии, носил сугубо оборонительный характер».

«Особенностью учения стало создание в короткие сроки группировки войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, которые обладают высокой мобильностью и способностью к ведению автономных боевых действий», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что «проверка боеспособности развёрнутой группировки проводилась войсками обозначения противника, подготовленными с учётом всестороннего анализа тактики бандформирований «Исламского государства» (запрещена в РФ. – Прим. ред.) в Сирии».

«Цели учения «Запад-2017» достигнуты, – подчеркнул министр обороны. – Вооружённые силы России и Белоруссии показали высокую эффективность в обеспечении военной безопасности Союзного государства».

Он также отметил, что в ходе учения была продемонстрирована возросшая полевая, лётная и морская выучка войск, а также способность двух государств совместно решать вопросы защиты от различных вызовов и угроз.

«Полученный опыт будет учтён при планировании мероприятий оперативной подготовки на предстоящий учебный год», – подытожил министр обороны.

Справка:

«Запад-2017» проходил с 14 по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии.К учению привлекались органы военного управления и войска Западного военного округа, соединения и воинские части других военных округов и вооружённых сил Республики Беларусь, федеральные органы исполнительной власти. Всего было задействовано 12 700 военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.


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