Националист Мальцев заочно арестован по делу об экстремизме

Сбежавший из России политик Вячеслав Мальцев заочно арестован по решению Мещанского районного суда в Москве 10 октября. Оппозиционера объявили в международный розыск.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда, Мальцеву предъявлено обвинение по уголовной статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Два месяца его ареста начнут отсчитывать с момента передачи его правоохранительным органам РФ.

По данным СМИ, известный своими националистическими взглядами Мальцев покинул Россию ещё летом и 12 сентября был в Париже, где планировал попросить политического убежища. Причиной спешного отъезда с родины якобы стали обвинения в создании экстремистского сообщества «Артподготовка».

Оппозиционного активиста уже арестовывали в апреле и в июне на 10 и 15 суток. Оба раза причиной стало неповиновение требованиям полиции на несанкционированных акциях Алексея Навального. За день до митинга в День России в подмосковном доме Мальцева прошёл обыск в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.