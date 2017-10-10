RBI назван лучшим застройщиком Петербурга и Ленобласти

На X Ежегодном национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017 Холдинг RBI был признан лучшим застройщиком на рынке многоэтажного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Об этом стало известно в ходе Всероссийского жилищного конгресса, который прошел в Петербурге в октябре. Итоги CREDO-2017 были подведены на торжественном приеме в атриуме Петропавловской крепости. Диплом победителя и статуэтку конкурса CREDO из рук организаторов получил директор по маркетингу RBI Михаил Гущин.

Национальный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO проводится с 2007 года. В 2017 году участниками конкурса в 17 различных номинациях стали несколько десятков девелоперских компаний, банков, агентств недвижимости из множества российских регионов, от Калининграда до Хабаровска.

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