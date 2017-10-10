Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле

У покупателей квартир от «MASTER Девелопмент» появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой

В течение октября квартиры и паркинги в доме MASTER Серебристый бульвар 19 можно приобрести по сниженной стоимости.

Так на квартиры – студии сумма скидки составит 250 тыс. рублей, на двухкомнатные квартиры – 500 тыс. рублей.

Кроме того девелопер предоставляет дополнительную скидку в 3% с суммы первого взноса при единовременной покупке квартиры и паркинга.

MASTER Девелопмент

Также действует уникальное предложение по рассрочке. Рассрочка предоставляется после сдачи дома (до декабря 2018 года) при покупке квартиры с первым взносом от 70%.

Акции действительны при подписании договора до 31 октября 2017 года (включительно). Цена распространяется на определенные квартиры и паркинги. Количество ограничено. Подробности акций можно узнать у менеджеров отдела продаж.

Проект MASTER Серебристый бульвар, 19 предполагает возведение 19 – этажного здания, рассчитанного на 102 квартиры. Новостройка возводится в престижном районе в нескольких метрах от ст.м. Пионерская.

Локация обладает благоприятной транспортной доступностью и всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. В пешей доступности располагаются школы, детские сады, поликлиники, аптеки, магазины, торгово – развлекательные комплексы.

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса MASTER Серебристый бульвар 19 запланирован на 30 июня 2018 года. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком.