Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета
На прошедшей неделе Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче лицензии.
«Одиночные пикеты вместо тихого перевода в другой университет — ответ студентов, которые не готовы становиться последним поколением в истории Европейского», – отмечают организаторы акции.
С пикетами студенты вышли на Дворцовую площадь, к Эрмитажу, к стенам Смольного. Встали с плакатами и у самого Европейского университета, а также у библиотеки им. Маяковского на Фонтанке, у РНБ на площади Островского и на Московском проспекте. Студенческие пикеты также выставили у Гостиного двора и Русского музея. В это же время в столице в защиту Европейского встали с плакатами у здания Рособрнадзора на Садовой-Сухаревской.
Мероприятия прошли без нарушения общественного порядка.
Справка:
В 2016 году в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов, как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей. Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза. Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. После долгих споров с властями в вузе приобрели здание на Гагаринской улице и запросили у Рособрнадзора новую лицензию.