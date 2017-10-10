Купальщика из Обводного канала спасатели отвезли в больницу

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который днём 10 октября поневоле стал купальщиком в холодных водах Обводного канала.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном ГУ МЧС, инцидент произошёл около 15.00. Спасатели получили заявку о том, что в Обводном канале близ дома №89 тонет мужчина. Оперативно прибывшая на место бригада выловила 37-летнего мужчину. По предварительной информации, он находится в адекватном состоянии. Правда, причины, по которым он оказался в воде, пострадавший объяснить не может.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц с переохлаждением.