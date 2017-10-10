Исполнитель роли императора Николая II боится ехать на премьеру «Матильды»
Премьерный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в Петербурге рискует пройти без Ларса Айдингера, сыгравшего в картине главную роль – императора Николая. Немецкий актёр считает, что визит в Россию опасен для его жизни.
«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали — в его студию кинули «коктейль Молотова». Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», – цитирует «Медуза» интервью Айдингера, 10 октября опубликованное Zeit.
Он признался, что ему лично ещё никто не угрожал, но он обеспокоен угрозами в адрес съёмочной группы. Кроме того, Айдингер напомнил, что противники фильма в России называют его сатанистом и актёром порно, в том числе бисексуального.
«В Германии над этим смеются, но в России такие вещи принимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом», – заявил он.
Несмотря на отсутствие прямых угроз, Айдингер уже получил дополнительное внимание, став жертвой розыгрыша пранкера Владимира Кузнецова по прозвищу Вован. Под его диктовку актёр написал «письмо Серебренникова» на случай ареста и опубликовал его в Instagram. Речь в нем шла, в том числе, о предложении президента Украины Петра Порошенко снять пропагандистский фильм.
Справка:
Фильм о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выходит в прокат 26 октября вопреки возражениям депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что картина оскорбляет чувства верующих.
От показа оскорбительного фильма требовала отказаться организация «Христианское государство», которая рассылала в кинотеатры письма с угрозами. Её лидеру уже предъявлено обвинение по уголовному делу о давлении на кинотеатры.
Кроме того, в конце августа и в сентябре произошла серия поджогов. Сначала бутылка с зажигательной смесью полетела в окно студии «Лендок» в Петербурге, потом загорелся киноклуб в Ярославле, грузовик с газовыми баллонами въехал в здание кинотеатра в Екатеринбурге, а 11 сентября горели машины возле бизнес-центра, где работает адвокат режиссера «Матильды» Алексея Учителя.