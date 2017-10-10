Исполнитель роли императора Николая II боится ехать на премьеру «Матильды»

Премьерный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в Петербурге рискует пройти без Ларса Айдингера, сыгравшего в картине главную роль – императора Николая. Немецкий актёр считает, что визит в Россию опасен для его жизни.

«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали — в его студию кинули «коктейль Молотова». Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», – цитирует «Медуза» интервью Айдингера, 10 октября опубликованное Zeit.

Он признался, что ему лично ещё никто не угрожал, но он обеспокоен угрозами в адрес съёмочной группы. Кроме того, Айдингер напомнил, что противники фильма в России называют его сатанистом и актёром порно, в том числе бисексуального.

«В Германии над этим смеются, но в России такие вещи принимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом», – заявил он.

Несмотря на отсутствие прямых угроз, Айдингер уже получил дополнительное внимание, став жертвой розыгрыша пранкера Владимира Кузнецова по прозвищу Вован. Под его диктовку актёр написал «письмо Серебренникова» на случай ареста и опубликовал его в Instagram. Речь в нем шла, в том числе, о предложении президента Украины Петра Порошенко снять пропагандистский фильм.