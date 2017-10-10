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10.10.2017 16:10

Апарт-отель «Виват» переродился под названием МФК «WINGS апартаменты на Крыленко»

Апарт-отель «Виват» переродился под названием МФК «WINGS апартаменты на Крыленко»
СК «Монолит»

21 августа строительная компания СК «Монолит» открыла продажи апартаментов в МФК WINGS на улице Крыленко.  

Предыдущий застройщик «Донк» не справился со своими обязательствами, бросив дольщиков перед затопленным котлованом. Проект возродил новый застройщик СК «Монолит», взявшийся за работу с нуля. Комплекс введут строго в срок, в соответствии с разрешением на строительство.

Апарт-отель «Виват» переродился под названием МФК «WINGS апартаменты на Крыленко»

На строительной площадке комплекса WINGS, на пересечении Крыленко с Дальневосточным проспектом, работа кипит, не останавливаясь на выходные. Стройка ожила после двух лет тишины.

20 июня СК «Монолит» получил разрешение на строительство, а в августе – вывел апарт комплекс в продажу по закону №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» под новым коммерческим обозначением – МФК «WINGS апартаменты на Крыленко».

СК «Монолит»
СК «Монолит»

Вместе со сменой названия ушла в прошлое проблемная история комплекса. Предыдущий застройщик – компания «Донк» – планировал сдать апарт комплекс в конце 2016-го, но столкнулся с финансовыми проблемами. Не успев как следует развернуться, в августе 2015-го стройка встала на котловане. Без апартаментов осталось 52 дольщика.

Правительство Петербурга нашло выход из сложившейся ситуации. СК «Монолит» получил документацию и приступил к строительству.

«Больше не будет подводных камней в реализации проекта. Строители показывают хороший темп и работают без выходных, понимая, что многие дольщики продолжают снимать жилье», – говорят в компании. Первый корпус на 280 апартаментов планируют ввести в эксплуатацию меньше, чем через 2 года, – до сентября 2019-го года. Второй – еще на 252 апартамента – до июня 2020-го.

Можно не сомневаться, на этот раз приобретатели получат ключи точно в срок. Заехать можно будет сразу – апартаменты площадью от 23 кв. м до 55 кв. м сдаются с чистовой отделкой «под ключ».Новоселов ожидает вид натихий, зеленый сквер и развитая инфраструктура – по соседству находятся фитнес-центр, торговые центры, школа и детские садики. От апарт комплекса можно прогуляться пешком до Невы, а ближайшее метро «Улица Дыбенко» – в 15 минутах на транспорте.

 


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10.10.2017 16:10

Апарт-отель «Виват» переродился под названием МФК «WINGS апартаменты на Крыленко»

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