Заработала служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018

Накопившиеся вопросы о получении права на бесплатный проезд болельщики чемпионата мира по футболу могут задать специалистам. Соответствующая служба, как сообщает Национальный туристический портал 10 октября, начала свою работу.

Как и в случае со зрителями Кубка конфедераций FIFA 2017, болельщикам мундиаля выделят бесплатные дополнительные поезда. Они будут курсировать между городами-организаторами.

В дни матчей некоторые маршруты общественного транспорта в городах ЧМ также станут бесплатными для обладателей билетов на игры мирового первенства.

Все вопросы по получению права на бесплатный проезд болельщики смогут адресовать специалистам по электронной почте support@transport2018.com. В скором времени должна стартовать аналогичная поддержка, но по телефону. Кроме того, заработает сайт «Транспортный гид болельщика». Приложение можно будет скачать себе на мобильный.

Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (FAN ID).

«Фонтанка» уже писала подробную инструкцию о том, как именно попасть на чемпионат мира по футболу .