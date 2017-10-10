Еще
17:43 10.10.2017
Новость часа
16:12
«Нарвскую» проверили за семь минут
Пришлите свою новость!
17:39
Расхититель Арктического щита России приговорен в Петербурге условно
17:37
В Петербурге готовят новый кросс-хэтчбек KIA только для России
17:24
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на четверть
17:14
ЦБ РФ: отток капитала из России вырос вдвое
17:03
Гражданам ЕАЭС хотят разрешить водить в России с национальными правами
16:54
Авдотья Смирнова снимает в Петербурге фильм на сюжет из жизни 38-летнего Льва Толстого
16:50
Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском
16:40
С 2018 года школьным медикам будут сообщать группу здоровья учеников
16:34
Шойгу оценил "Запад-2017"
16:31
Националист Мальцев заочно арестован по делу об экстремизме
16:12
«Нарвскую» проверили за семь минут
16:10
Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета
16:05
Метро "Нарвская" закрыто
15:59
Купальщика из Обводного канала спасатели отвезли в больницу
15:56
Исполнитель роли императора Николая II боится ехать на премьеру «Матильды»
15:42
На Пискарёвском сразу две машины легли вверх колёсами
15:38
Заработала служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018
15:18
В Финляндии покажут "Русофобию"
15:05
Президент Чехии: Потеря Крыма Украиной - завершенное дело
14:58
«Око государево» открестилось от проверки на экстремизм отрывка из «Незнайки»
14:55
Кузнецова: Детей, живущих в малоимущих семьях, становится больше
14:54
Петербурженка сама обратилась к приставам на дороге, чтобы расплатиться с долгом
14:39
Мариинский театр получил разрешение на реконструкцию дома на Лермонтовском
14:35
У сотрудницы фармацевтической фирмы в Петербурге похитили больше миллиона
14:30
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
14:22
У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина идет обыск по делу о миллиарде Сбербанка
14:13
В Петербурге будут судить лжеминера за угрозы взорвать жилой дом женскими руками
14:08
В Хельсинки рейсовый автобус врезался в деревья
14:02
До конца недели россиян ждут две магнитные бури
13:57
Роскомнадзор: CNN сможет продолжить работу в России
13:49
Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы
13:43
Россия заплатит 285 тысяч евро родственникам погибших в чеченском посёлке Новые Алды
13:32
В Таиланде запретили курить на туристических пляжах
13:25
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
13:10
Поезд у Сергиева Посада снёс заглохший полицейский УАЗ
13:06
В Петербурге пообещали ликвидировать очередь на эндопротезирование за год
13:02
В Петербурге генерал-майору не смягчили приговор по делу о мошенничестве с квартирами Минобороны
12:56
Самая дешевая квартира в Петроградском районе - меньше 5 млн рублей
12:47
Двадцать «спящих» террористических ячеек накрыли спецслужбы в РФ с начала года
12:43
Роскомнадзор советует горожанам создать отдельный счет для оплаты контентных услуг
12:40
Поклонники «Звездных войн» заподозрили трейлер восьмого эпизода в спойлерстве
12:34
До середины 2018 года с КАД исчезнут упоминания о Володарском
12:28
Губернатор Петербурга отругал комитет по предпринимательству за магазины-бары
12:22
Активистов, пытавшихся ночевать на Дворцовой, арестовали и оштрафовали
12:17
Глава комздрава Дубина предложил «как-нибудь потом» обсудить опоздание скорой к умиравшей
12:05
Педофила из Приморского района отправили на 20 лет в колонию
12:00
Онлайн-казино накрыли в квартире жилого дома на юге Петербурга
11:55
Полтавченко предложил добавить 4 млрд на строительство метро
11:50
«Юбилейным» губернатором-отставником стал глава Ивановской области
11:35
Три миллиарда собрали петербуржцы в фонд капремонта с начала года
11:31
На Мойке теплоход пришвартовался и перекрыл реку
11:28
Павильон на авторынке на Фучика ограбили с помощью силы и скотча
11:23
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на три года
11:16
С лососевой фермы в Финляндии сбежало полторы тонны рыбы
11:13
Минтранс РФ ввел в эксплуатацию новый центр управления полетами в Москве
10:58
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
10:54
Петербург до конца года разместит облигации максимум на 55 млрд рублей
10:46
Георгий Полтавченко снова отчитал руководство комстроя
10:37
Дуров призвал отказаться от ТВ, сравнив его с мясом, наркотиками и лекарствами
10:32
Минэкономики поддерживает снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
10:26
«Яндекс» выпустил в люди «Алису», с которой раньше разговаривал Путин
10:14
Минобороны: ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии
10:05
Автомобиль влетел в дом на Большом Сампсониевском
10:00
За 9 месяцев Петербург получил 74,1% от запланированных доходов
09:57
Финские наркоторговцы доставляют "заказы" в тюрьмы дронами
09:48
СМИ: Умер «заряжавший воду» Аллан Чумак
09:42
В Петербурге бывший сотрудник полиции получил уголовное дело за 4 пули в оппонента
09:38
РЖД планирует рост тарифов
09:06
Разбойник в маске с обрезом «посетил» ещё одну АЗС
08:53
Легковушка, выронившая двигатель, собрала нестандартную пробку на КАД
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
10.10.2017 15:05

Президент Чехии: Потеря Крыма Украиной - завершенное дело

 

Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине.

Об этом он  заявил 10 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, сообщает  "Европейская правда".

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", – подчеркнул он.

Президент Чехии  заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".

Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну". На этом основании Земан сделал вывод, что "война" неизбежна, если Украина будет предпринимать усилия для возвращения Крыма.

"Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", – обратился он к депутатам ПАСЕ.

Справка:

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Президент Чехии: Потеря Крыма Украиной - завершенное дело
«Юбилейным» губернатором-отставником стал глава Ивановской области
Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет
Путин в Сочи соберет глав государств СНГ
Президент отправил в отставку губернатора Омской области
Берлускони подарил Путину пододеяльник с изображением их рукопожатия
Новый посол США в РФ назвал своей целью восстановление доверия между державами
Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР
Росгвардия: Мы никого не били и не задерживали в Петербурге
Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем
Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет
«Свадебным генералом не буду»
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

РБК

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.