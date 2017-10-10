«Око государево» открестилось от проверки на экстремизм отрывка из «Незнайки»

Прокуратура Краснодарского края возмутилась заявлением местного жителя о том, что его вызвали на допрос из-за опубликованного в соцсети «ВКонтакте» отрывка из книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Мужчина разместил фрагмент, в котором говорилось, что полицейские – «бандиты», которые «в действительности защищают лишь богачей».

«Огульно обвинил правоохранительные органы, око государево», – ответили «Медузе» 10 октября в пресс-службе краевого ведомства. В надзорном ведомстве добавили, что они обзвонили все районные ведомства, но ни в одном претензий к администратору паблика «Радикальные мечтатели» не имеют и его фамилию не знают.

6 октября мужчина заявил, что цитатами из «Незнайки» и «несколькими другими» высказываниями заинтересовались в полиции и попросили прийти и объясниться. Позже в интервью «Открытой России» мужчина уточнил, что звонили из прокуратуры. Сотрудники якобы отрабатывали поступившее заявление с просьбой проверить пост на экстремизм: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе «полицейские». 10 октября в интервью The Insider он пояснил, что ему все же звонили из полиции, а из прокуратуры якобы только устно предложили явиться для объяснений.