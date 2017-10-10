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14:57 10.10.2017
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10.10.2017 14:55

Кузнецова: Детей, живущих в малоимущих семьях, становится больше

Доля детей, проживающих в РФ в малоимущих семьях, в течение последних пяти лет постоянно увеличивается. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 10 октября в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания, пишет РИА Новости.

«Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в семьях со средним душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в последние 5 лет постоянно увеличивается», — сказала Кузнецова.

Омбудсмен также сообщила, что при этом численность детей, имеющих право на получение социальной поддержки за счёт бюджета субъектов РФ, увеличилась за этот период примерно в два раза с 3 до 6 миллионов в 2016 году.

«Наряду с этим показатели уровня безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к сожалению, остаются неизменными, порядка 6%, вот в 2016 году 6,9%», — добавила Кузнецова.

В свою очередь РАПСИ отмечает, что с начала 2017 года писем с просьбой оказать социальную помощь поступило в аппарат омбудсмена более 400. По словам Кузнецовой, количество подобных обращений заметно увеличилось, потому как в 2013 было зафиксировано только 228 жалоб.

В ходе заседания совета специалисты обсудят вопросы государственного стимулирования и поддержки многодетных семей, организации на межведомственной основе системы раннего выявления семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также комплексной профилактической работы с ними. Не останутся без внимания и вопросы предупреждения ранних беременностей, абортов и отказов от новорожденных детей среди несовершеннолетних девушек.


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