Мариинский театр получил разрешение на реконструкцию дома на Лермонтовском

Мариинский театр 10 октября получил разрешение петербургского Госстройнадзора на реконструкцию расселенного дома на Лермонтовском проспекте, 14Б, под отель. Таким образом, планы театра по реконструкции трех расселенных домов в Адмиралтейском районе, о которых стало известно еще в 2014 году, начинают воплощаться в жизнь.

Как сообщалось ранее, проект реконструкции с элементами реставрации предполагает, что здание «подрастет» на полметра, за счет устройства мансарды. В остальном проект не несет внешних перемен. Предполагается завершить работы уже к концу следующего года. Дом стоит расселенным с 2012 года.

Работы будет вести компания «Профиль», которая 14 марта выиграла на них тендер с ценой в 190 млн рублей. Эта же компания разрабатывала проект реконструкции здания. Фирма принадлежит Дмитрию Сальникову и Владимиру Соловьеву. В 2016-м она получила контракты на 520 млн рублей. Компания строит центр доклинических исследований для Института им. Алмазова за 930 млн и реставрировала Летний дворец Петра I.

Отметим, что новая гостиница Мариинского театра будут использоваться для размещения приглашенных исполнителей, постановщиков, гостей храма искусств. Активисты градозащиты, впрочем, ранее выражали опасения по поводу уничтожения исторической планировки зданий: восьмикомнатные квартиры будут перепланированы под отдельные апартаменты.

Другие два старинных здания, которые в 2014-м было решено передать Мариинскому театру, – это дом на проспекте Римского-Корсакова, 115, и так называемый дом Лермонтова на Садовой, 61, — место, где когда-то жил поэт и где градозащитники много лет пытаются добиться устройства полноценного музея в его квартире.