У сотрудницы фармацевтической фирмы в Петербурге похитили больше миллиона

Уголовное дело о краже по заявлению сотрудницы израильской фармацевтической фирмы возбудила полиция Центрального района Петербурга 9 октября. В квартиру женщины пробрались воры и оставили её без денег и гаджетов.

Как стало известно «Фонтанке», за помощью в правоохранительные органы 31-летняя жительница Израиля с российским гражданством обратилась вечером в понедельник. По ее словам, неизвестный злоумышленник пробрался в квартиру дома на Итальянской, которую она снимает. Из спальни женщины пропали планшет, ноутбук — все производства Apple, а также личные средства в размере 17 тысяч евро (порядка 1 миллиона 156 тысяч рублей) .

В Петербург женщина прибыла по турпутевке и должна уезжать в конце недели.