Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отказался раскрывать депутату ЗакСа Максиму Резнику подробности концессионного соглашения со строителем частной трамвайной ветки в Красногвардейском районе.

Об этом говорится в ответе на депутатский запрос парламентария. "В соответствии с федеральным законом концедент не вправе разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся таковыми», – говорится в документе.

"Условия соглашения не являются коммерческой тайной, поскольку речь идет о бюджете города, а не о корпоративных интересах двух частных компаний", – сообщил Максим Резник и добавил, что намерен подать в суд на губернатора по этому поводу.

Отметим, что ранее Смольный неоднократно отказывался предоставлять городским депутатам условия соглашения по выплатам компании, обслуживающей ЗСД. Чиновники также ссылались на коммерческую тайну, альтернативное мнение высказывали в Счетной палате РФ. Тем не менее споры о том, должен ли быть документ об условиях ГЧП раскрыт или нет, еще не доходили до судебных разбирательств.

Кроме того, губернатор подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что часть концессионного платежа города будет возвращена в бюджет, так как на части трамвайной ветки вместо дорогостоящей технологии фибробетонного основания построят более дешевое верхнее строение пути с применением железобетонных шпал. В противном случае город не согласует документацию концессионера. Пока замена конструкции не утверждена. Кроме того, из расходной статьи исключат затраты на освобождение земли от имущества Горэлектротранса. Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту выполнения работ должен добавить еще 930 млн рублей.