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10.10.2017 14:22
1 Комментариев

У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина идет обыск по делу о миллиарде Сбербанка

Следственный комитет Петербурга и экономическая полиция города пришла с обысками к совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину, кредитору «Юлмарта» предпринимателю Олегу Морозову и бывшему генеральному директору «Юлмарта» Сергею Федоринову.

Уголовное дело касается 1 миллиарда рублей, выданных более года назад Сбербанком «Юлмарту». Так двухлетние судебные споры между компаньонами «Юлмарта» и судебные процессы с банками-кредиторами уже превратились в реальные допросы.

По информации «Фонтанки», сегодня, 10 октября, около семи часов утра оперативники «налогового» блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с постановлениями на обыск в квартиру статусного дома на Шпалерной, 60, к совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину, петербургскому предпринимателю Олегу Морозову, который живет в этом же доме, и бывшему генеральному директору «Юлмарта» Сергею Федоринову.

По данным «Фонтанки», обыски идут по уголовному делу, возбужденному 14 июля 2017 года во втором (налоговом) отделе второго управления (экономического) Следственного комитета Петербурга по части четвертой статьи 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере».

Как стало известно нашему изданию, уголовное дело касается 1 миллиарда рублей, выданного в качестве кредита в апреле прошлого года ПАО «Юлмарт».

Насколько известно нашему изданию, обыски шли примерно пять часов, а на данное время Дмитрий Костыгин, Олег Морозов и Сергей Федоринов доставлены в Следственный комитет на Мойке.

О двух точках зрения на этот миллиард, а также о том, что за ультиматум может услышать Дмитрий Костыгин на допросе от следователя, читайте в материале "Фонтанки" в ближайшее время.


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комментарии пользователей (1)
volos
10 октября 2017 г. 14:27
Новости из будущего , а говорили , что человечество не доживет до 2100 года . ))
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