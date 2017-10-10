В Петербурге будут судить лжеминера за угрозы взорвать жилой дом женскими руками

До суда дошло дело предполагаемого телефонного террориста, заставившего экстренные службы искать бомбу в петербургской многоэтажке. Мужчина уже был судим за аналогичный проступок, но личная драма якобы спровоцировала рецидив.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 10 октября, звонок с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве раздался по телефону «112» в сентябре этого года. Аноним поведал, что на воздух вот-вот взлетит дом на улице Оптиков, а злодеяние приписал женщине. Сотрудники экстренных служб проверили все помещения, но бомбу не нашли.

По предварительной информации, звонивший назвал имя своей бывшей пассии, с которой поссорился. Учитывая отсутствие постоянного места жительства в Петербурге, а также прошлое аналогичное прегрешение, обвиняемый по уголовной статье в заведомо ложном сообщении об акте терроризма дожидается суда под стражей. Рассматривать его дело будет Приморский районный суд.