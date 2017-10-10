До конца недели россиян ждут две магнитные бури

Головные боли, перебои со связью и в работе различных электронных устройств в конце недели можно будет списать на магнитные бури. Их обещают метеорологи.

Как сообщает центр «Фобос» 10 октября, завтра и послезавтра из-за подступающей порции солнечного ветра магнитосфера Земли будет возмущенной. Это приведет к тому, что 13-го и 14-го россияне ощутят на себе все прелести магнитной бури.

Людям с повышенной метеочувствительностью, возможно, придется пережить плохое самочувствие, головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонницу и перепады давления.

Послабление Солнце даст землянам только после 15 октября.