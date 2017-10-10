Роскомнадзор: CNN сможет продолжить работу в России

Телекомпания CNN устранила выявленные Роскомнадзором нарушения и сможет продолжить работу в России. Об этом глава ведомства Александр Жаров заявил 10 октября.

По его словам, телеканал скорректировал неверные выходные данные, указанные в эфире. «Претензии к CNN сняты, канал будет работать в России и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству», – цитирует Жарова «Газета.ру».

Он также пояснил, что «CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире», и добавил, что «такое часто случается».

5 октября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что американский телеканал CNN International лишится лицензии в России, если не устранит нарушения в течение нескольких дней.