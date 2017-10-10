Россия заплатит 285 тысяч евро родственникам погибших в чеченском посёлке Новые Алды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иски родственников гражданских лиц, погибших в ходе спецоперации в чеченском посёлке Новые Алды. События, в которых участвовали в том числе и бойцы петербургского ОМОНа, произошли в феврале 2000 года.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда 10 октября, российские власти нарушили 2-ю статью Европейской конвенции о правах человека, гарантирующую право на жизнь. Также ЕСПЧ постановил, что гибель 21 человека, среди которых были женщины и дети, не расследовали должным образом. По словам жителей посёлка Новые Алды, после спецоперации они похоронили 82 мирных жителя. Правозащитный центр «Мемориал» заявил, что убитых было не меньше 56 человек.

По решению суда Россия должна выплатить по 15 тысяч евро каждому истцу и взять на себя 2,5 тысячи евро в счёт судебных издержек. В общей сложности, родственники убитых получат 285 тысяч евро.

Ранее ЕСПЧ уже дважды присуждал компенсации семьям погибших в Новых Алдах.