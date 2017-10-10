В Таиланде запретили курить на туристических пляжах

Два десятка пляжей Таиланда в ближайшее время станут зоной для некурящих. Об этом 10 октября сообщает издание Bangkok Post .

Ежедневно, по словам представителей власти Таиланда, на дороги страны в Юго-Восточной Азии выбрасывают по 100 млн окурков. Поэтому правящая элита собралась и решила в тестовом режиме со следующего месяца запретить курить на 20 туристических пляжах. Тем более, считают авторы инициативы, курение наносит серьезный ущерб морским и береговым ресурсам.

Запрет будет распространяться на туристические зоны в пределах Андаманского моря и Сиамского залива. Однако рядом с пляжами всё же оборудуют специальные места для курения.

Ранее туристическое управление Таиланда попросило туроператоров сообщить своим клиентам о том, что в стране запрещены электронные сигареты. В начале этой осени двое туристов из РФ были задержаны в Паттайе за использование электронных сигарет. Из-за нарушения местного закона они были вынуждены более суток провести в полиции. Выпустили их только под залог в 100 тысяч батов (около 3 тыс. долларов).