Еще
14:56 10.10.2017
Пришлите свою новость!
14:55
Кузнецова: Детей, живущих в малоимущих семьях, становится больше
14:54
Петербурженка сама обратилась к приставам на дороге, чтобы расплатиться с долгом
14:39
Мариинский театр получил разрешение на реконструкцию дома на Лермонтовском
14:35
У сотрудницы фармацевтической фирмы в Петербурге похитили больше миллиона
14:30
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
14:22
У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина идет обыск по делу о миллиарде Сбербанка
14:13
В Петербурге будут судить лжеминера за угрозы взорвать жилой дом женскими руками
14:08
В Хельсинки рейсовый автобус врезался в деревья
14:02
До конца недели россиян ждут две магнитные бури
13:57
Роскомнадзор: CNN сможет продолжить работу в России
13:49
Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы
13:43
Россия заплатит 285 тысяч евро родственникам погибших в чеченском посёлке Новые Алды
13:32
В Таиланде запретили курить на туристических пляжах
13:25
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
13:10
Поезд у Сергиева Посада снёс заглохший полицейский УАЗ
13:06
В Петербурге пообещали ликвидировать очередь на эндопротезирование за год
13:02
В Петербурге генерал-майору не смягчили приговор по делу о мошенничестве с квартирами Минобороны
12:56
Самая дешевая квартира в Петроградском районе - меньше 5 млн рублей
12:47
Двадцать «спящих» террористических ячеек накрыли спецслужбы в РФ с начала года
12:43
Роскомнадзор советует горожанам создать отдельный счет для оплаты контентных услуг
12:40
Поклонники «Звездных войн» заподозрили трейлер восьмого эпизода в спойлерстве
12:34
До середины 2018 года с КАД исчезнут упоминания о Володарском
12:28
Губернатор Петербурга отругал комитет по предпринимательству за магазины-бары
12:22
Активистов, пытавшихся ночевать на Дворцовой, арестовали и оштрафовали
12:17
Глава комздрава Дубина предложил «как-нибудь потом» обсудить опоздание скорой к умиравшей
12:05
Педофила из Приморского района отправили на 20 лет в колонию
12:00
Онлайн-казино накрыли в квартире жилого дома на юге Петербурга
11:55
Полтавченко предложил добавить 4 млрд на строительство метро
11:50
«Юбилейным» губернатором-отставником стал глава Ивановской области
11:35
Три миллиарда собрали петербуржцы в фонд капремонта с начала года
11:31
На Мойке теплоход пришвартовался и перекрыл реку
11:28
Павильон на авторынке на Фучика ограбили с помощью силы и скотча
11:23
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на три года
11:16
С лососевой фермы в Финляндии сбежало полторы тонны рыбы
11:13
Минтранс РФ ввел в эксплуатацию новый центр управления полетами в Москве
10:58
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
10:54
Петербург до конца года разместит облигации максимум на 55 млрд рублей
10:46
Георгий Полтавченко снова отчитал руководство комстроя
10:37
Дуров призвал отказаться от ТВ, сравнив его с мясом, наркотиками и лекарствами
10:32
Минэкономики поддерживает снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
10:26
«Яндекс» выпустил в люди «Алису», с которой раньше разговаривал Путин
10:14
Минобороны: ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии
10:05
Автомобиль влетел в дом на Большом Сампсониевском
10:00
За 9 месяцев Петербург получил 74,1% от запланированных доходов
09:57
Финские наркоторговцы доставляют "заказы" в тюрьмы дронами
09:48
СМИ: Умер «заряжавший воду» Аллан Чумак
09:42
В Петербурге бывший сотрудник полиции получил уголовное дело за 4 пули в оппонента
09:38
РЖД планирует рост тарифов
09:06
Разбойник в маске с обрезом «посетил» ещё одну АЗС
08:53
Легковушка, выронившая двигатель, собрала нестандартную пробку на КАД
08:47
В Петербурге телефонные террористы 114 раз за сутки угрожали взрывами
08:38
Депутаты Госдумы собрались в КНДР
08:24
Директора ФБК задержали за «Димона»
08:14
Мэр Барселоны выступила против независимости Каталонии
08:05
Роспотребнадзор: 3,9% молочных продуктов сфальсифицированы
07:55
Facebook: Россия оплачивала рекламу и в Instagram
07:43
СМИ: ЦБ уговаривает крупных клиентов вернуть деньги в «ФК Открытие»
01:33
Джазовый фестиваль Leo Records представит книгу, фильм и концерт
01:19
В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО
01:12
Вован и Лексус презентуют в Петербурге энциклопедию русского пранка
00:51
Определились 17 сборных, которые сыграют на российском мундиале
00:36
«КИА» везёт в Россию свою самую быструю модель
00:23
Гей-священника оштрафовали на 250 тысяч за участие в акции на Дворцовой площади
00:17
Священника из Ленобласти будут судить в Беларуси
00:06
Директор субподрядчика платной трассы М-11 найден мертвым в Петербурге
09/10
Украина пролетела мимо российского мундиаля
09/10
Машина «ПетербургГаза», застряв на рельсах, остановила трамваи на Новочеркасском
09/10
Ростуризм предупредил россиян, собирающихся в Италию, Францию и Бельгию
09/10
В штате Сан-Паулу самолёт упал на дом
09/10
Турция ужесточила процедуру оформления поставок российской сельхозпродукции
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
10.10.2017 13:32

В Таиланде запретили курить на туристических пляжах

Два десятка пляжей Таиланда в ближайшее время станут зоной для некурящих. Об этом 10 октября сообщает издание Bangkok Post .

Ежедневно, по словам представителей власти Таиланда, на дороги страны в Юго-Восточной Азии выбрасывают по 100 млн окурков. Поэтому правящая элита собралась и решила в тестовом режиме со следующего месяца запретить курить на 20 туристических пляжах. Тем более, считают авторы инициативы, курение наносит серьезный ущерб морским и береговым ресурсам.

Запрет будет распространяться на туристические зоны в пределах Андаманского моря и Сиамского залива. Однако рядом с пляжами всё же оборудуют специальные места для курения.

Ранее туристическое управление Таиланда попросило туроператоров сообщить своим клиентам о том, что в стране запрещены электронные сигареты. В начале этой осени двое туристов из РФ были задержаны в Паттайе за использование электронных сигарет. Из-за нарушения местного закона они были вынуждены более суток провести в полиции. Выпустили их только под залог в 100 тысяч батов (около 3 тыс. долларов).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото Pixabay.com
09.10.2017 16:26

Авиакомпания «Россия» соединила Петербург и ОАЭ

Авиакомпания «Россия» в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджу
Холдинг RBI
09.10.2017 16:02

«Сестрорецкий курорт» торжественно встретил юбилейного клиента

С момента 115-летия, которое легендарная петербургская здравница отмечала в 2013 г., реализовано уже 75 тысяч путевок
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28

Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Таиланде запретили курить на туристических пляжах
Ростуризм предупредил россиян, собирающихся в Италию, Францию и Бельгию
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных авиабилетов
Самый популярный в России авиарейс в разгар отпусков соединил Москву и Крым
В Даламане ждут вылета две сотни клиентов «ВИМ-Авиа» из Петербурга
Среди ТОР-30 самых посещаемых туристами городов в 2016 году российских нет
Пулково может внедрить систему self-connect для развития трансферных перевозок
Самолеты из Пулково будут больше летать в Европу и Китай
АТОР: 300 туристов с билетами «ВИМ-Авиа» застряли на Тенерифе
«ВИМ-Авиа»: Мы выплатили 60 млн рублей в счет долгов по зарплате
Лаппеенранта стремится к "большому" футболу
Как Петербург вручал и получал туристический «Оскар»
Пулково приготовилось к взлету
На выходные - в лето
Как заработать в Арктике?
Перевозчикам вставили палки в колеса
Как получить американскую визу после 1 сентября
Зимний Петербург вызывает Москву
«Синий динозавр» с «Фонтанка-SUP» доплыл до границы с Финляндией
Туроператоры в ожидании безвизового беспредела
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

РБК

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Новости компаний
Фото Pixabay.com
09.10.2017 16:26
Авиакомпания «Россия» соединила Петербург и ОАЭ
Авиакомпания «Россия» в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджу
Холдинг RBI
09.10.2017 16:02
«Сестрорецкий курорт» торжественно встретил юбилейного клиента
С момента 115-летия, которое легендарная петербургская здравница отмечала в 2013 г., реализовано уже 75 тысяч путевок
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28
Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Компания Аэрофлот
02.10.2017 15:27
Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»
Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж
Авиакомпания «Победа»
28.09.2017 10:15
Boeing рассчитал оптимальный размер багажа для «Победы»
В октябре 2017 года авиакомпания «Победа» намерена снизить свой базовый тариф почти на 20 процентов и изменить правила по перевозке багажа.
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47
Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании
Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
«Аэрофлот»
26.09.2017 13:15
«Аэрофлот» получил рейтинг 5 звезд от американской ассоциации APEX
Американская авиационная ассоциация APEX присвоила «Аэрофлоту» высшую оценку сервиса «пять звезд». Торжественная церемония APEX EXPO Awards состоялась 25 сентября в Лос-Анджелесе
25.09.2017 10:00
«Уральские авиалинии» объявляют сезон распродаж
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает традиционный SALE «Выбери свою зиму»
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
20.09.2017 10:31
«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении цен на все рейсы в Тель-Авив
pixabay.com
18.09.2017 11:33
Aiva Mobile выпустил «двойную сим-карту» для звонков в Армению без роуминга
Российская компания «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), развивающая мобильного оператора Aiva Mobile, вышла на рынок Армении.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.