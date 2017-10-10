Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы
Версии о происхождении «экстрасенсорного дара» Аллана Чумака расходятся. По одной из них, выпускник журфака МГУ почувствовал в себе магические силы во время подготовки серии разоблачительных статей о шарлатанах-целителях, по другой – обрел его в результате пережитого в детстве стресса. Сам Аллан Чумак в одном из интервью заявил, что особым способностям его «обучали» таинственные голоса, а ему оставалось лишь конспектировать эти «лекции».
Активную деятельность на ТВ, когда Чумак «заряжал» с экранов телевизоров воду, мази, кремы и другие субстанции, ему пришлось свернуть после принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения. То же самое произошло и с другим известным телецелителем Анатолием Кашпировским.
Деятельность Чумака не раз подвергалась критике со стороны научного сообщества. В частности, академик Эдуард Кругляков, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, отмечал, что специалистами не обнаружено ни одного случая реального исцеления тяжело больных людей. Также академик подчеркнул, что пациенты, полагаясь на чудодейственные возможности целителей, запускают свои болезни и тем самым вредят себе.
В 2000 году Аллан Чумак попробовал себя в политике. Он баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть больше 3 % голосов избирателей и выборы проиграл. Кстати, у его «конкурента» Кашпировского политическая карьера вышла более удачной: он в 1993 году был избран депутатом Госдумы I созыва от ЛДПР.