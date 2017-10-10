ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017

Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья».

Итоги десятого ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017 были подведены на Всероссийском жилищном конгрессе, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября. Торжественное награждение победителей конкурса прошло 5 октября в атриуме Петропавловской крепости.

Национальный конкурс в сфере недвижимости призван отмечать проекты, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие российского рынка недвижимости. ГК «УНИСТО-Петросталь» выдвинули на участие в CREDO-2017 жилой комплекс «Тридевяткино царство», являющийся одним из первых масштабных проектов комплексного освоения территории девелопера в поселке Мурино.

«Разрабатывая проект «Тридевяткино царство» мы учли современные требования покупателей к доступномужилью и создали планировки, где можно использовать каждый метр.Много вложили в развитие социальной инфраструктуры района: построили садик на 240 мест, возводим школу. Сейчас достраиваем последние 3 дома из 11», – сказал генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

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