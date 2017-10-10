ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ

Евросоюз по итогам восьми месяцев 2017 года сохранил за собой позицию ведущего торгового партнера России, на его долю за указанный период пришлось 43% от внешнеторгового оборота страны, сообщает 10 октября Федеральная таможенная служба (ФТС).

В сравнении январем – августом 2016 года доля ЕС в российском внешнеторговом обороте сократилась на 0,3%.

«В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского союза в январе – августе 2017 года приходилось 43,0% внешнеторгового оборота России (в январе – августе 2016 года – 43,3%). За отчетный период на страны СНГ пришлось 12,3% от отечественного внешнеторгового оборота, на страны ЕАЭС — 8,8%, АТЭС — 30,7%», — следует из сообщения.

"Если рассматривать отдельные страны, то главным торговым партнером России за январь – август стал Китай, товарооборот с которым $54,4 млрд. На втором месте Германия ($31,3 млрд), и замыкают тройку лидеров Нидерланды ($26,4 млрд)", – добавляют таможенники. Далее следуют Италия – $15,1 млрд, США – $14,5 млрд, Республика Корея – $13,2 млрд, Турция – $12,9 млрд, Япония – $11,9 млрд, Польша – $10,1, Франция – $9,4 млрд.

В целом за отчетный период внешнеторговый оборот России вырос в годовом выражении на 26,4% — $336,7 млрд.