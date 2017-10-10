В Петербурге генерал-майору не смягчили приговор по делу о мошенничестве с квартирами Минобороны

Горсуд Петербурга не изменил приговор бывшему начальнику отдела охраны труда и техники безопасности при Военной академии тыла и транспорта Владимиру Полещуку. Ранее его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 10 октября суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Полещука на приговор Красносельского райсуда. И отклонил её.

«Фонтанка» писала о том, что представители Фемиды в мае этого года признали генерал-майора виновным в незаконном оформлении на третьих лиц 16 квартир. Речь идёт о жилье для военных в доме №55 по проспекту Ветеранов в Петербурге. До недавнего времени квартиры принадлежали Министерству обороны РФ. Позже жильё перешло на баланс администрации Красносельского района.

По долгу службы Полещук расселял прибывших на обучение в Северную столицу военных. Следствие пришло к выводу, что вместо оформления документов о найме служебного жилья, Полещук 16 квартир присвоил. В стенах Красносельского райсуда генерал-майор сознался только в попустительстве и раскаялся в том, что не доложил о беспорядке в ведомстве руководству военного вуза. Полещука приговорили к 7 годам колонии общего режима http://www.fontanka.ru/2017/05/11/063/. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Зашита фигуранта обжаловала приговор. Адвокаты добивались наказания, не связанного с лишением свободы. Но в горсуде решение первой инстанции менять не стали.