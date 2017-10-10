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10.10.2017 12:55
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Подарок вождю
Задумывались ли вы, как мало успел поруководить нашей страной Ленин? С учетом инсультов 1922-1923 гг., едва ли 5 лет наберется. Лишь раз он отпраздновал свой юбилей как глава государства. Сам Ленин пятидесятилетие фактически не отмечал, что не помешало этой дате стать вехой в становлении его культа. Хотя по сравнению с последовавшим 60-летием и тем более 70-летием Сталина, то был вообще не юбилей.

Картинки с выставки

Такие «несвоевременные мысли» (М. Горький) мне навеяла выставка «Ленин», открывшаяся в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Лаконичное название уберегает от нападок – любой выбранный подзаголовок точно бы кому-то не понравился. Сотни подлинных документов, личные вещи, одежда, обстановка кабинета в Горках – добросовестное повествование идет спокойно и без оценок (читай: без осмысления, интересных ходов и полемичности). Осторожность выразилась даже в отсутствии каталога, которого, как говорят, не ожидается.

Строго хронологический рассказ от рождения до смерти (?) героя не содержит сюрпризов, что не принижает уникальности экспонатов. Однако пространства для удивления почти не остается: неожиданное впечатление оставляет лишь первый зал. Детство и юность вождя, который, оказывается, писал когда-то по старой орфографии, в табели имел одни пятерки по «Закону Божьему», подписывался «дворянин Владимир Ульянов» и вообще был милым мальчиком с кудрявой головой (что мы помним) в хорошей провинциальной семье.

Или вот похвальный лист по окончании гимназии: «Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и, при окончании курса, награжден золотой медалью как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению. Ни в гимназии, ни вне ея не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии не похвальное о себе мнение». Отдельная благодарность родителям: «В основе воспитания лежала религия и разумная дисциплина. Добрые плоды домашняго воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова». Подпись: «директор Керенский». Федор Михайлович, отец того самого Керенского.

Это все, конечно, не сенсация. То, что Ленин родился при Александре II, факт известный. Но когда ты видишь реальные документы «прошлой» жизни вождя, снова убеждаешься, насколько «нарубленное» у нас представление о прошлом, грубо разделенное на определенные периоды. Так, императоры в качестве государственных деятелей появляются у нас только при восшествии на престол, как будто до этого они только учили французский и танцевали (шепотом: влюблялись). Скажем, Петр I не связывается у нас с Московией конца XVII века, хотя он точно был из того мира. Здесь же мы уже имеем на повестке супергероя в кепке (представленной в соседнем зале), разрушившего старый мир, хотя он долгое время был его частью.

Таких мини-озарений обращение к подлинным документам предоставляет немало. В полицейских документах указано: «кличка – Ленин». Сравните с «псевдонимом». Или именование Ленина в дореволюционных письмах Крупской «Ильич» (то есть это не пропагандистский поздний конструкт). В общем, любите подлинники, поэты.

Пересказывать экспозиционный план дело неблагодарное. Гораздо интереснее полистать книгу отзывов, хотя с этим надо поосторожнее. Получится грубая выборка: пишут в них немногие, причем либо с целью сказать «привет из <населенный пункт>», либо написать что-то накипевшее. Однако и пренебрегать этим источником не стоит. Помимо бессмертных «очень интересная и познавательная выставка, спасибо организаторам», было достаточно много характерных отзывов.

Открытый микрофон

Выставка историко-документальная, а это особый жанр, далеко не всех привлекающий и впечатляющий. Порадовало, что возможность увидеть оригиналы многих важнейших документов вызвала отклик у людей: «О многом слышали, но не верили». Очень верно подмечено.

Нередко посетителей восхищала решимость авторов выставки, совершивших едва ли не подвиг: «Спасибо, что не побоялись сегодня говорить об этом великом человеке». И правда, разговоры о святых в наше время бывают опасны.

Высоко оценил выставку Михаил Швыдкой, использовавший ленинские обороты «необходимая и необычайно своевременная», без которой не понять, как водится, «ни наших иллюзий, ни нашей реальной жизни».

Немало и претензий. Недостаточно показана ведущая роль Ленина в модернизации страны, нет подробностей о плане ГОЭЛРО и т.п. «Хорошая, информативная выставка. Правда, лектор проводит ее поверхностно, схематично, с немного антисоветской направленностью». Хорошо, что фамилия выбравшего неверную направленность не указана.

Оценки Ленина выражались в разных отзывах в схожих формулировках, близких к заученным (или таковыми являющимися). Многие пытались объяснить, почему же у нас все так получилось (вернее, не получилось) при гениальности Ильича. «Идея Ленина замечательна, но утопична. Исполнители в основном бесчестные люди (мягко говоря). Настоящие комсомольцы и коммунисты не рвались к власти, а бились с фашизмом и поднимали страну из руин». Почти с колен.

«Любили ведь мы его! И хорошо вспомнить это». Таких лиричных признаний достаточно. Кстати, о любви: не встретил возмущения по поводу наличия на выставке писем Инессы Арманд, соседство которых с обручальными кольцами Ленина и Крупской и записью о регистрации брака двух «административно-ссыльных» могло оскорбить чувства верующих.

«Наша история – это наша история, не надо безоглядно восхищаться или возмущаться – надо просто знать и помнить, – отмечает кто-то, гениально завершая: – Все мы оттуда».

«Ленин, судя по документам, работал!!! Первое лицо работало, а не развлекалось с утра до ночи!!!». Такие неожиданные пассажи у многих развиваются в целые сочинения о величии СССР (бомжей и наркоманов не было, зато был гордый советский человек, все было бесплатно и т.п.) и причинах его падения: «Да, было прекрасное, чудесное время – спасибо Ленину и Сталину. Мы любили, уважали и гордились своей страной. Были по-настоящему свободны, т.к. мы строили наше государство, мы творили свою историю. И все это было, пока не ворвалась шайка питерцев и не приватизировала себе все то, что поколениями наших предков создавалось для всех! Слава Ленину и Сталину, позор питерским ворам! Спасибо организаторам выставки. Слава Руси!».

Здесь мне вспомнились европейские журналисты, с которыми я работал по теме революции. Самым сложным было объяснить им наше историческое сознание: как может уживаться почитание Николая II и Сталина, а уверенность, что Ленин подло сверг царя на немецкие деньги – с убежденностью в жизнеспособности советской системы. Кстати, первоначально на выставку попала подделка, документ о связи Ленина с немецкими банками. Ошибку быстро исправили, объясним техническим недочетом.

«Десятилетним мальчиком в 1950 г. я был в музее В.И. Ленина на Красной площади. Сегодня я снова убедился в гениальности вождя мирового пролетариата, создателя партии коммунистов и Советского государства, в его прозорливости, когда прочитал его слова из Политического доклада Центрального комитета на VIII Всероссийской конференции РКП (б): «…. К правящей партии примыкают худшие элементы уже потому, что эта партия правящая». Чистки коммунистической партии проводил Сталин, изгоняя из нее перерожденцев. После Сталина вся партия коммунистов переродилась в партию карьеристов. Это стало началом конца Советского Союза. Окончательно Союз прикончили Горбачев и Ельцин, пробравшиеся на самую вершину власти, прикрываясь именем Ленина. Но верю и надеюсь, что идеи Ленина возродятся вопреки стремящимся (как и Гитлер) к гегемонии и управлению всеми народами американским империалистам и справедливость восторжествует! Поверить мудрость нашего многонационального народа!». (В последнем предложении или пропущен предлог «в», или есть описка в первом слове.)

Таких отзывов о немеркнущем образе вождя и его гениальности, врагах богоспасаемого Отечества и ненавистных империалистах было процентов 80. Может быть, даже 86.

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