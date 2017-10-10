Первый корпус ЖК «Муринский Посад» получил ЗОС

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Заключение о соответствии (ЗОС) ЖК «Муринский Посад»(1 корпус, 2 этап) ГК ЦДС требованиям технических регламентов и проектной документации.

Первый корпус ЖК «Муринский Посад» (2 этап) получил Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. В ближайшее время застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию и приступить к передаче собственникам ключей от квартир.

Второй этап первого корпуса ЖК «Муринский Посад» рассчитан на 655 квартир. Общая площадь шестисекционного здания составляет 42 784 кв. м, жилая – 24 827 кв. м. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения общей площадью 557 кв. м, под домом – охраняемый и отапливаемый паркинг на 178 машиномест.

В доме расположены студии, а также одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 22 кв. м, до 63,5 кв. м. Покупателям предлагаются варианты с подготовкой под чистовую отделку, а такжес полной отделкой «под ключ». В большинстве квартир предусмотрены остекленный балкон или лоджия.

Справка о ЦДС «Муринский Посад»

Проект комплексной квартальной застройки, расположенный на территории населенного пункта Мурино. В состав комплекса входят восемь кирпично-монолитных домов высотой от 13 до 17 этажей, два отдельно стоящих детских сада, рассчитанных на 270 и 163 места и большая школа, а также несколько паркинговых зон – две наземных и одна заглублённая автостоянка. Кроме того, на территории жилого комплекса расположится стадион, а в уютных дворах будут организованы детские и спортивные площадки с современным безопасным оборудованием.

Справка о ГК «ЦДС»