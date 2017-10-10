Двадцать «спящих» террористических ячеек накрыли спецслужбы в РФ с начала года

Снижение террористической активности в Северо-Кавказском округе отметили на совещании российского национального антитеррористического комитета 10 октября. Борьба с пропагандой запрещенных материалов в сети также приносит плоды.

Как сообщил председатель НАК, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, с начала года спецслужбы и правоохранительные органы ликвидировали два десятка так называемых «спящих» ячеек, а также задержали 120 их членов, преимущественно — завербованных молодых людей.

Бортников отметил, что тенденция к снижению террористической активности в Северо-Кавказском регионе стала результатом целенаправленных действий сил правопорядка. Так, за первые полгода в три раза увеличилось число лиц, которых склонили отказаться от террористической деятельности, снизились масштабы распространения в информационном пространстве террористических и экстремистских материалов. При этом профильные подразделения вдвое больше выявили и заблокировали сетевых ресурсов с подобным контентом.