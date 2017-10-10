Роскомнадзор советует горожанам создать отдельный счет для оплаты контентных услуг

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу советует читателям «Фонтанки», для которых важно контролировать расходы на мобильную связь, создать отдельный счет для оплаты контентных услуг мобильных операторов.

«С целью предотвращения списания денежных средств за контентные услуги (это платные подписки на различную информацию: погода, полезные советы и т.п.) Роскомнадзор рекомендует обратиться к оператору связи с заявлением о создании отдельного лицевого счета для оплаты контентных услуг. В этом случае списание денежных средств за предоставленные контентные услуги будет производиться оператором связи только с отдельного счета в пределах средств, находящихся на нем», – советует Роскомнадзор.

В ведомстве отмечают, что согласно п. 5 ст. 44 закона «О связи» оператор связи на основании обращения абонента обязан создать такой счет. «Разделение счетов – это защита вашего бюджета», – напоминает Роскомнадзор.