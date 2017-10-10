В Санкт-Петербурге состоится шахматный турнир среди инвесторов и трейдеров

Победители отборочного тура в Северной столице смогут принять участие в финале в Москве. Лучшие шахматисты-финансисты сразятся за денежные призы и возможность сыграть с Анатолием Карповым.

14 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится отборочный этап первого в России шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров. Проведут его инвестиционная компания «Открытие Брокер» совместно с Ассоциацией шахматных федераций. Партнёром мероприятия выступит компания Panasonic. Участники турнира смогут побороться за денежные призы и подарки от партнёра, а лучшие шахматисты отправятся в Москву, чтобы сыграть партию с легендой шахматного мира – Анатолием Карповым.

Шахматных мероприятий такого высокого уровня для инвесторов в России ещё никогда не проводилось. Принять участие в турнире смогут как клиенты брокерских компаний, так и интересующиеся инвестированием горожане.

Санкт-Петербург – один из девяти крупнейших городов России, в которых пройдут отборочные туры в рамках шахматного турнира «Открытие Брокер». В каждом туре будут определены три победителя, которым достанутся денежные призы и билеты в Москву на финальный этап турнира, запланированный на 17 декабря 2017 года.

Совокупный призовой фонд соревнования превышает 1 000 000 рублей. «Для любителей шахмат, безусловно, главным подарком и стимулом станет возможность познакомиться и поиграть с легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым. Однако денежные призы и подарки от нашего партнера Panasonic станут приятным дополнением к возможности сыграть и пообщаться с другими шахматистами в дружеской атмосфере», – говорит директор филиала «Открытие Брокер» в Санкт-Петербурге Андрей Гавриш.

Для регистрации необходимо перейти на страницу шахматного турнира.

Справка о компании АО «Открытие Брокер».

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Шахматный турнир «Открытие Брокер» проводится совместно с Международной ассоциацией общественных объединений «Ассоциация шахматных федераций» (АШФ). Подробная информация на сайте «Открытие Брокер» open-broker.ru/lp/open-chess-cup