Губернатор Петербурга отругал комитет по предпринимательству за магазины-бары

Георгий Полтавченко призвал комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга решить вопрос с магазинами, которые продают алкоголь по ночам под видом рюмочных. Ссылки на издержки законодательства не принимаются.

Диалог произошел 10 октября на заседании в Смольном, посвященном проекту бюджета на ближайший трехлетний период, сообщает корреспондент "Фонтанки". Градоначальник заявил о недопустимости ситуации, когда в ночное время человек покупает алкоголь, «откручивает крышку» у кассы и идет выпивать, подвергая себя и окружающих опасности.

Представитель комитета заявил, что бороться с этим явлением не позволяет действующее законодательство.

«То есть в выдаче липовых лицензий вы не ограничены, а в отзыве ограничены?» – спросил градоначальник и настоял на том, чтобы вопрос был решен.

Формат магазина-бара стал особенно популярен на фоне кризиса и запрета на продажу алкоголя в рознице после 10 часов вечера. Чтобы формально соответствовать формату «бара», владельцы ставят несколько столов, а при покупке в ночное время открывают бутылку и выдают пластиковые стаканчики. Крупнейшей такой сетью является «РосАл 24».