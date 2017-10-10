Активистов, пытавшихся ночевать на Дворцовой, арестовали и оштрафовали

Задержанные 8 октября на Дворцовой площади почти два десятка активистов признаны виновными в нарушении правил проведения митингов и неповиновении полицейским. Об этом 10 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Материалы в отношении одного из активистов Калининский районный суд вернул обратно в отдел полиции. Остальным 19 активистам повезло значительно меньше.

Так, пару задержанных на Дворцовой приговорили к 250 тысячам рублей штрафа на каждого, а также «выдали» по 12 суток административного ареста.

Как писала «Фонтанка», одним из них стал ЛГБТ-активист и священник Кельтской церкви в Германии Александр Хмелев. Дело в отношении него рассматривал Красносельский райсуд. Суровое решение связано с тем, что статью о порядке проведения митинга он нарушает повторно. В этом же суде аналогичное решение получил еще один активист, задержанный на Дворцовой.

Что касается остальных 17 задержанных, то Калининский, Приморский и Выборгский райсуды также признали их нарушителями и арестовали на разные сроки – от трёх до 17 суток. Кроме того, каждый из них должен заплатить штраф от 10 тысяч до уже указанных 250 тысяч рублей.

В общей сложности 19 активистов получили 154 суток ареста и штрафов на 560 тысяч рублей. Скорее всего, все решения будут обжалованы. Штаб Навального в Петербурге, по словам его представителей, не намерен помогать задержанным активистам.

Кроме того, как стало известно «Фонтанке», 9 октября немногочисленные активисты снова попытались провести оппозиционную акцию на Дворцовой. Правда, позже решили перебазироваться к стенам Исаакиевского собора. Пятерым участникам акции пришлось проехать в отдел полиции. Спустя несколько часов задержанных отпустили, ограничившись устной беседой.

Напомним, 8 и 9 октября оппозиционеры пытались продолжить несанкционированный митинг сторонников Алексея Навального, который прошёл в Северной столице 7 октября. В тот день подобные акции проходили в 80 городах России.