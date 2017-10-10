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10.10.2017 12:17

Глава комздрава Дубина предложил «как-нибудь потом» обсудить опоздание скорой к умиравшей

Новый глава комитета по здравоохранению Петербурга Михаил Дубина отказался комментировать ситуацию со скорой помощью, не доехавшей по вызову якобы по вине демонстрантов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 10 октября Дубина был представлен на заседании правительства в Смольном в качестве председателя комздрава. Шло обсуждение бюджета на ближайшие три года, и новый глава, назначенный неделю назад, не желал отвлекаться от финансовой темы. На просьбу прокомментировать от первого лица инцидент с опозданием скорой Дубина ответил, что высказываться по этому вопросу не желает, но предложил вернуться к теме «как-нибудь потом».

7 октября в ходе митингов в поддержку Алексея Навального от комздрава появилась информация о том, что бригада скорой не успела оказать помощь задыхающейся на Колокольной улице женщине. Машина попала в затор на углу Литейного и Невского. Женщина скончалась.

По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Версия о том, что именно митингующие мешали движению, противоречит  логике событий: демонстрантов блокировали на углу Литейного и Некрасова, до Мариинской больницы, откуда выезжала скорая, они не дошли.

Справка:

7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированный митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несогласованный митинг.

По официальным данным петербургского ГУ МВД, на Марсовом поле собралось порядка 1000 митингующих. Вскоре они двинулись в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, достигло 1800 человек. Почти 40 человек были доставлены в отдел за нарушение ПДД.


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