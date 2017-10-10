Педофила из Приморского района отправили на 20 лет в колонию
Петербуржец проведет за решеткой 20 лет за серию преступлений сексуального характера в отношении детей. Жертвами педофила становились мальчики.
Как сообщили 10 октября в пресс-службе городского следственного комитета, мужчину 36 лет признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и мужеложстве. Суд установил, что преступления совершались в квартире Приморского района с 2013 по 2015 год.
Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.