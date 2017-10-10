Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ

Еще
11:46 11.10.2017
Пришлите свою новость!
11:42
Жилье вблизи вокзалов Петербурга от 1,9 млн рублей
11:38
Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов
11:26
Иракец обманом перевез в Финляндию свою 14-летнюю жену
11:23
Прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры РФ Пирумову
11:05
Для защиты от инфарктов и инсультов петербуржцам бесплатно проверят МНО
10:58
СМИ: Госкомпании из России закупали программы Microsoft в обход санкций
10:48
В Финляндии выпал первый снег
10:42
В центре Петербурга с лесов упал рабочий
10:38
Роскомнадзор заблокировал два сайта с «пиратским» кино
10:35
Русфонд и Федерация хоккея запустили проект «Хоккей против рака»
10:23
В Токио суд обязал Японию выплатить горожанам $5,5 млн за шум с базы ВВС США
10:13
Кремль будет регулировать цены на отели в Петербурге во время УЕФА Евро 2020
10:06
Странную серию ДТП с «перевёртышами» продолжил грузовик на Ленинском
10:05
В ЛДМе открывается мультимедийный театр
09:57
ФСБ задержала иностранца за призывы к экстремизму в переписке в Zello
09:50
Полиция раскрыла квартирную кражу на 6 млн в Пушкине
09:43
Экономическая полиция разоблачила мошенников, похитивших 63 млн Балтинвестбанка
09:37
У петербургской телеведущей за 10 минут угнали белый «Гелендваген»
09:32
СК заочно арестовал четверых граждан Украины за атаки на дипучреждения РФ
09:27
Началась транспортировка автодорожной арки Крымского моста
09:24
Мифическая бомба на «Пролетарской» грозит петербуржцу реальным сроком
09:20
Под Петербургом нашли тайники с сотнями боеприпасов
08:56
Петербуржец грозил взорвать слишком шумную ТЭЦ в Автово
08:47
После ДТП на Смольной набережной от «Поло» осталась половина
08:42
В Петербурге выяснили, кто убил таксиста 18 лет назад
08:34
Обожженного мужчину со сломанной челюстью спасают в НИИ скорой помощи
08:30
Петербуржца подозревают в растлении школьницы
08:26
США направили к границам КНДР два бомбардировщика
08:17
ФСБ раскрыла в Крыму деятельность ячейки террористической организации
07:59
Telegram перевели на русский
07:41
СМИ: Отказаться от ПО Касперского США посоветовали израильские спецслужбы
01:07
В Петербурге выступит «Мистер английская безупречность» Брайан Ферри
00:52
Фуркад: Я устал от Губерниева
00:37
«Перевёртыш» на Репищевой завершил серию таких ДТП в Петербурге
00:25
Мадрид ответил на Декларацию независимости Каталонии
00:16
На Руставели насмерть разбился мужчина
00:09
Горбачев отказался уезжать на Запад
10/10
Названы версии следствия по делу об убийстве Вороненкова
10/10
Карлес Пучдемон подписал Декларацию о независимости Каталонии
10/10
Чешский премьер открестился от слов Земана о закрытой теме Крыма
10/10
В Ленобласти дождливо и до 10 градусов тепла
10/10
Цены на нефть растут
10/10
Задержанный совладелец «Юлмарта» Костыгин рекомендует не паниковать
10/10
Ростуризм предостерег россиян от использования беспилотников в Испании
10/10
Новая дорога разгрузит Колтушское шоссе
10/10
Легковушка остановила трамваи на Ириновском
10/10
Медведев возложил венок к Монументу героям войны за независимость Алжира
10/10
Черчесов: Мы определились с кругом футболистов в сборной России
10/10
"Самая плохая квартира" в Хельсинки стоит 10 млн рублей
10/10
Порошенко прокомментировал невыход Украины на мундиаль
10/10
Глава Каталонии предпочёл независимости переговоры
10/10
Психотерапевт: Если осенью опускаются руки, обратитесь к врачу
10/10
Антимонопольщики приостановили конкурс на систему видеонаблюдения для метро
10/10
«Фонтанка» за 60 секунд – 10 октября
10/10
Поклонская запросила Чайку запретить «Христианское государство» и отозвать «Матильду» из проката
10/10
Страховщики предупреждают о новой схеме мошенничества с е-ОСАГО
10/10
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
10/10
МЧС РФ предложило США помощь в тушении пожаров в Калифорнии
10/10
Финский суд обязал мать выплатить своему младенцу 2000 евро компенсации
10/10
Путин: Использование криптовалют несет серьезные риски
10/10
На улице Подвойского спустя 5 лет легализовали торговый центр
10/10
Петербургская учительница ответит в суде за «дурака» на лбу ребёнка
10/10
Грузовик у Гатчины упал, потеряв колёса, и одно из них устроило ДТП
10/10
Петербург второй по популярности город у китайских туристов
10/10
В 2018 году доходы Петербургского ТФОМС вырастут вместе с зарплатами врачей и числом проверок
10/10
Верховный суд простил убийцам Немцова полмиллиона
10/10
Экипировку «Ратник» оснастят часами, которые переживут ядерный взрыв
10/10
Три зенитовца выйдут в стартовом составе сборной России против Ирана
10/10
Петербург возглавил ТОП культурных городов России
10/10
Расхититель Арктического щита России приговорен в Петербурге условно
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
11.10.2017 10:00

Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ

Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ
Компания КЕЙ

Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года.  

На сегодняшний день передовыми игроками цифрового рынка являются 3 компании – Apple, Samsung и Xiaomi. Соответственно, в последних линейках каждого из производителей имеются безрамочные смартфоны. Рассмотрим их.

И начнем, пожалуй, с Apple и их новинки – iPhone X. Смартфон получил экран с разрешением 2436х1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма. При этом вся передняя часть флагмана отведена именно под экран – исключением является лишь небольшая вставка в верхней части, где расположен динамик, датчики и фронтальная камера. Стоит отметить, что в iPhone X отсутствует физическая кнопка «Домой», что визуально делает его еще более «безрамочным». Отсутствие клавиши также повлияло и на систему идентификации – теперь вместо сканера отпечатка пальца используется сканер лица FaceID.

Держит свои позиции на рынке и компания Samsung, которая недавно презентовала целых два новых флагмана Galaxy S8 и Galaxy S8+ с безрамочными изогнутыми экранами в 6,2 дюйма. При этом компания отказалась от привычных пропорций 16:9, сменив их на 18,5:9. Из-за этого смартфоны получились несколько более вытянутыми, чем их предшественники.  Дизайн далеко не единственное преимущество обоих смартфонов – разработчики хорошо потрудились и над «начинкой». Процессор Samsung Exynos 8895 Octa с 8 ядрами и оперативная память на 4 Гб обеспечивают высокое быстродействие и производительность флагманов.

Компания Xiaomi, которую в народе называют «китайский Apple», также не обошлась без безрмочных смартфонов в своей линейке. Xiaomi Mi MIX 2 перенял новую тенденцию и практически полностью лишился вставок на передней панели. Хотя производителю не удалось полностью убрать рамки, флагман выглядит достаточно «объемно». С железом у нового Xiaomi также все отлично –процессор Qualcomm Snapdragon 835 MSM8996 с 8 ядрами, оперативная память на 6 или 8 Гбайт, 12-мегапиксельная широкоугольная камера Sony IMX386 – все это делает смартфон универсальным. Он отлично подойдет и для любителей поиграть в «тяжелые» игры, и для фотографов, ценящих высокое качество изображения. 

 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Компания КЕЙ
11.10.2017 10:00

Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ

Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года
Компания КЕЙ
05.10.2017 10:00

Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах

Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей
Компания КЕЙ
03.10.2017 10:00

3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ

Эксперты компании КЕЙ уверены, что правильно подобранный кухонный комбайн может исключить необходимость в приобретении других устройств для приготовления пищи. Они поделились с читателями 3-мя основными правилами по выбору подходящей модели
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Госкомпании из России закупали программы Microsoft в обход санкций
Роскомнадзор заблокировал два сайта с «пиратским» кино
Telegram перевели на русский
СМИ: Отказаться от ПО Касперского США посоветовали израильские спецслужбы
Генпрокуратура выделила миллиард на защиту данных и собралась менять компьютеры
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
ФСБ предложила запретить создание вредоносных программ на международном уровне
МВД: Половину выявленных в соцсетях «групп смерти» курируют девушки до 18 лет
Как Алиса и Siri искали миелофон
Сеть, о которой нельзя говорить
Как открытия нобелевских лауреатов изменят мир
В российском космосе секса нет
ФСБ нашла код Дурова
Дорогой, медленный брат «Нашего Санкт-Петербурга»
World of Warships: от архива до морских сражений
Как экономить на скидках? Гид шопоголика
Как продать "Бывшую"
В театре Джобса, в театре Джобса - iPhone стеклянный
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

РБК

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Новости компаний
Компания КЕЙ
11.10.2017 10:00
Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ
Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года
Компания КЕЙ
05.10.2017 10:00
Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах
Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей
Компания КЕЙ
03.10.2017 10:00
3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ
Эксперты компании КЕЙ уверены, что правильно подобранный кухонный комбайн может исключить необходимость в приобретении других устройств для приготовления пищи. Они поделились с читателями 3-мя основными правилами по выбору подходящей модели
Компания КЕЙ
27.09.2017 10:00
iPhone 8 и 10: обзор ключевых особенностей от специалистов «КЕЙ»
Эксперты компании «КЕЙ» подготовили обзор по-настоящему революционных нововведений, которые до этого не встречались в линейке Apple
Компания КЕЙ
25.09.2017 10:00
Как выбрать утюг: обзор современных устройств от экспертов компании КЕЙ
Если всего несколько лет назад утюги могли похвастаться лишь 2-3 функциями, то современный рынок предлагает более инновационные устройства. Эксперты компании КЕЙ поделились обзором наиболее технологичных и современных моделей утюгов
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
22.09.2017 10:00
КЕЙ объяснил, чем интересны современные видеокамеры
Эксперты цифрового ритейлера КЕЙ рассказали, чем интересны современные видеокамеры и в чем их преимущества перед мобильными гаджетами
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
pixabay.com
18.09.2017 11:33
Aiva Mobile выпустил «двойную сим-карту» для звонков в Армению без роуминга
Российская компания «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), развивающая мобильного оператора Aiva Mobile, вышла на рынок Армении.
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
14.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах мобильных кондиционеров
Мобильные кондиционеры – устройства, позволяющие поддерживать комфортные температурные условия в помещении, и не требующие монтажа – еще мало известны российскому потребителю
КЕЙ
12.09.2017 10:00
КЕЙ объяснил, как правильно выбрать материнскую плату
Эксперты КЕЙ объяснили, какие модели материнских плат являются на сегодняшний день наиболее популярными и на что обратить внимание при их выборе
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.