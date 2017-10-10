Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ

Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года.

На сегодняшний день передовыми игроками цифрового рынка являются 3 компании – Apple, Samsung и Xiaomi. Соответственно, в последних линейках каждого из производителей имеются безрамочные смартфоны. Рассмотрим их.

И начнем, пожалуй, с Apple и их новинки – iPhone X. Смартфон получил экран с разрешением 2436х1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма. При этом вся передняя часть флагмана отведена именно под экран – исключением является лишь небольшая вставка в верхней части, где расположен динамик, датчики и фронтальная камера. Стоит отметить, что в iPhone X отсутствует физическая кнопка «Домой», что визуально делает его еще более «безрамочным». Отсутствие клавиши также повлияло и на систему идентификации – теперь вместо сканера отпечатка пальца используется сканер лица FaceID.

Держит свои позиции на рынке и компания Samsung, которая недавно презентовала целых два новых флагмана Galaxy S8 и Galaxy S8+ с безрамочными изогнутыми экранами в 6,2 дюйма. При этом компания отказалась от привычных пропорций 16:9, сменив их на 18,5:9. Из-за этого смартфоны получились несколько более вытянутыми, чем их предшественники. Дизайн далеко не единственное преимущество обоих смартфонов – разработчики хорошо потрудились и над «начинкой». Процессор Samsung Exynos 8895 Octa с 8 ядрами и оперативная память на 4 Гб обеспечивают высокое быстродействие и производительность флагманов.

Компания Xiaomi, которую в народе называют «китайский Apple», также не обошлась без безрмочных смартфонов в своей линейке. Xiaomi Mi MIX 2 перенял новую тенденцию и практически полностью лишился вставок на передней панели. Хотя производителю не удалось полностью убрать рамки, флагман выглядит достаточно «объемно». С железом у нового Xiaomi также все отлично –процессор Qualcomm Snapdragon 835 MSM8996 с 8 ядрами, оперативная память на 6 или 8 Гбайт, 12-мегапиксельная широкоугольная камера Sony IMX386 – все это делает смартфон универсальным. Он отлично подойдет и для любителей поиграть в «тяжелые» игры, и для фотографов, ценящих высокое качество изображения.