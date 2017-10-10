Онлайн-казино накрыли в квартире жилого дома на юге Петербурга

Два десятка компьютеров изъяли из квартиры петербурженки во Фрунзенском районе. За организацию квартирного «Лас-Вегаса» она сможет сменить жилище на казённый дом на срок до четырех лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 10 октября, 43-летнюю местную жительницу сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Фрунзенского района задержали за организацию и проведение азартных игр.

По предварительной информации, петербурженка вместе с сообщниками установила в квартире жилого дома 19 стационарных компьютеров с выходом в Интернет на сайты, где проводились азартные игры.

Все компьютеры из квартиры были изъяты. А следственным отделом Фрунзенского УМВД возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. Пока содержательница подпольного казино задержана на основании статьи 91 УПК РФ — на двое суток.