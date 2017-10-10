Полтавченко предложил добавить 4 млрд на строительство метро

Губернатор Петербурга, говоря о подготовке ко второму чтению бюджета в Законодательном собрании на заседании городского правительства, предложил рассмотреть расходы на строительство метрополитена в 2018 году в размере 30 млрд рублей. В одобренном в Смольном проекте пока содержится цифра в 26 млрд.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", после заседания правительства 10 октября глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников не смог ответить на вопрос, на какие именно линии и объекты могут пойти дополнительные средства. По его словам, на данный момент профильная заявка КРТИ удовлетворена в полном объеме.

В следующем году город должен получить пять новых станций метро – «Новокрестовскую», «Беговую», «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». При этом, как и просил КРТИ, на 2018 год перекинули дополнительные средства с более поздних периодов на строительство Красносельско-Калининской линии. Теперь планируют потратить не 1,1 млрд, а 7,4 млрд рублей.