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10.10.2017 11:55
6 Комментариев

Полтавченко предложил добавить 4 млрд на строительство метро

Губернатор Петербурга, говоря о подготовке ко второму чтению бюджета в Законодательном собрании на заседании городского правительства, предложил рассмотреть расходы на строительство метрополитена в 2018 году в размере 30 млрд рублей. В одобренном в Смольном проекте пока содержится цифра в 26 млрд.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", после заседания правительства 10 октября глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников не смог ответить на вопрос, на какие именно линии и объекты могут пойти дополнительные средства. По его словам, на данный момент профильная заявка КРТИ удовлетворена в полном объеме.

В следующем году город должен получить пять новых станций метро – «Новокрестовскую», «Беговую», «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». При этом, как и просил КРТИ, на 2018 год перекинули дополнительные средства с более поздних периодов на строительство Красносельско-Калининской линии. Теперь планируют потратить не 1,1 млрд, а 7,4 млрд рублей.


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комментарии пользователей (6)
Randy
10 октября 2017 г. 14:11
Fosgen: ну так потому он и строится, что к Славе был задел черти с какого времени. В отличие от ЮЗ. Да и чемпионат у нас на Крестовском, а опять же не на Юго-Западе..
Fosgen
10 октября 2017 г. 14:01
Randy: Конкретно участок Славы — Южная строится с конца 2012г (началось освоение площадок). Так что, ещё далеко не долгострой (тьфу три раза). А новое депо нужно всему метрополитену.
Randy
10 октября 2017 г. 13:06
KOkss: да потому что Фрунзенский радиус строят уже десятилетия ))) а на ККЛ стали недавно только ковыряться, ВИМ "спасибо" скажите
KOkss
10 октября 2017 г. 12:56
Да почему Шушары то !!! НА ЮЗе площадь 5 шушар без метро !!! Как так очередность то выбирается !
Randy
10 октября 2017 г. 12:46
valerko: ему теперь можно только пайкой делиться...
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