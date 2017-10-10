Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково

В Петербург прилетает второй лоукостер. «Азимут» намерен нивелировать неудачный опыт «Скай Экспресса» и «Авиановы» и составить конкуренцию «Победе». В плюсе — покупатель.

«Азимут» с 10 октября начинает ежедневно летать из Петербурга в Ростов-на-Дону и Краснодар и уже получил право доставлять на петербургские матчи ФК «Ростов». Заявленная цена перелета стартует от 888 рублей, это дешевле «Победы». Не акционные билеты можно купить от 2 тысяч. «Азимут» не называет себя лоукостером, но, судя по ценам, им является. Сервис «Азимута» также почти не отличается от «Победы». Самые дешевые билеты не включают провоз багажа, хотя к ручной клади компания более лояльна: пассажиры смогут проносить в салон сумки весом не до пяти, а до десяти килограммов.

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев давно приглядывался к рынку бюджетных авиаперевозок. В конце 2000-х он приобрел долю в лоукостере «Скай Экспресс», но инвестиции оказались не слишком удачными, в 2011-м авиакомпания обанкротилась.

Ванцев от идеи не отказался. В 2014-м стал совладельцем новой авиакомпании – «Азимут». Через ООО «Инвесттехсервис» ему принадлежит 50% перевозчика. Еще половину контролирует «АТ» Павла Екжанова и Павла Удода, бывшего члена совета директоров авиакомпании «Якутия».

Три года инвесторы обдумывали бизнес-модель и вели переговоры. Наконец, в августе этого года «Азимут» получил право совершать полеты. Компания базируется в Ростове-на-Дону и планирует стать основным региональным перевозчиком на южном направлении, связав напрямую Ростов, Краснодар, Астрахань, Сочи.

Новые возможности для лоукостера открыло и законодательство, сменившееся со времен «Скай Экспресса» и «Авиановы». Компании получили право продавать невозвратные билеты и билеты без багажа. Уже за счет этого перевозчики могут экономить.

Инвестиции в новую авиакомпанию должны окупиться за три года, говорил журналистам Виталий Ванцев. Существенную роль в этом сыграют госсубсидии. «Азимут» уже купил у Государственной транспортной лизинговой компании четыре самолета «Сухой Суперджет 100», в следующем году приобретет еще четыре. Благодаря Минтрансу, на их лизинг предусмотрены пятидесятипроцентные скидки. Кроме того, ГТЛК помогает с эксплуатацией этих самолетов, создав собственный склад запчастей, чтобы не приходилось выписывать их с завода в Комсомольске-на-Амуре.

«Азимут» претендует и на субсидии по программе развития региональных перевозок. За четыре года компания рассчитывает получить около 2,1 млрд рублей. В частности, 30 млн до конца года выделяет из своего бюджета Ростовская область.

Наконец,«Азимут» может получить льготы на аэропортовые сборы. Пулково предоставляет новичкам пятнадцатипроцентную скидку на обслуживание в течение года. Компания может участвовать в мотивационной программе, сообщили в аэропорту.

«Азимут» составит конкуренцию «Победе», «России» и RedWings. К ним ценовая политика нового перевозчика ближе всего. Это необязательно означает, что компании будут агрессивно уводить пассажиров друг у друга.

У всех перевозчиков есть компьютерные системы резервирования. Они управляют ценой в зависимости от спроса, то есть автоматически снижают стоимость перелета, если покупатели уходят к конкуренту. «Увеличение конкуренции всегда приводит к снижению среднего чека по направлению, – говорит основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. – Это на руку покупателям».

Между тем с «Победой» бороться крайне сложно. Ее самолеты «Боинг 737-800» находятся в небе большую часть дня – у компании суточный налет один из самых высоких. При этом себестоимость услуг – стоимость кресло-километра, очень низкая.

Вопрос, смогут ли обеспечить такой же налет самолеты «Сухого». Пока они нуждаются в ремонте не реже «Боингов», а сервис и поставки запчастей развиты хуже, отмечают эксперты. К тому же вместимость «Боингов 737-800» – существенно выше: 189 мест против 103 мест у «Суперджета».

«Азимут» – проект политический, – говорит Андрей Крамаренко, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ. – Авиакомпания, которая работает на нормальном, конкурентном рынке и не получает субсидий, скорее всего, выберет не «Суперджет». Но надо же куда-то эти «Суперджеты» девать».

«Лоукостер с одними «Суперджетами» – это новая история на рынке, – соглашается Илья Шатилин. – Если проект окажется успешным, будет дополнительная реклама нашему самолету, в том числе на мировых рынках».

У «Азимута» нет цели добиваться такой же эффективности, как у «Победы». В отличие от конкурента, у него есть поддержка в виде субсидий. Это зависимая от государства, но, вероятно, тоже устойчивая бизнес-модель. «В отличие от Дмитрия Каменщика, владельца Домодедово, у которого были сложности в общении с государством, у Ванцева этих сложностей нет», – добавляет Шатилин.

Антонина Асанова,

«Фонтанка.ру»