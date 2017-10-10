«Юбилейным» губернатором-отставником стал глава Ивановской области

Специалист по российско-китайским отношениям возглавит Ивановскую область. Президент поменял 59-летнего Павла Конькова на 41-летнего замминистра Станислава Воскресенского.

Как сообщает 10 октября официальный сайт главы государства, Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ивановской области Конькова, который руководил регионом 4 года. На его место пришел заместитель министра экономического развития РФ Воскресенский.

О новом исполняющем обязанности губернатора известно, что он окончил вуз по специальности "международные экономические отношения". В конце 90-х работал в российских и иностранных аудиторских компаниях с вопросами налогообложения.

С 2004 по 2007 Воскресенский служил в экспертном управлении президента РФ. С 2008 по 2012 – заместитель министра экономического развития России. После – до 2014 года – был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. После чего опять вернулся на службу в министерство.

Кроме того, до нового назначения Воскресенский руководил секретариатом российской части межправительственной Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, а также рабочей группы по продвижению экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Павел Коньков стал десятым главой региона, который отправлен в отставку за последние две недели. Ивановская область входила с список регионов, в которых, по данным газеты «Коммерсант», должна была смениться власть. Правда, в преемники Конькову еще недавно прочили заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Ранее подали в досрочную отставку руководители Орловской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Дагестана, Красноярского и Приморского краёв.