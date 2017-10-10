Аккредитован корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корп. 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

«Банк «Санкт-Петербург» выдает ипотеку на покупку квартиры при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 10% годовых, с установленным лимитом до 12 млн рублей. Ипотечный кредит предоставляется на максимальный срок до 25 лет.

В новом корпусе «Галактики» представлен большой выбор квартир разной конфигурации – от студий до трехкомнатных. В корпусе запроектирована 301 квартира и подземный паркинг на 141 машиноместо. Ввести новый корпус в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

В пешей доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». В составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»