Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году.

По итогам 2016 года, выручка Setl Group составила около 61,3 млрд рублей, что больше, чем в 2015 году. Напомним, что в прошлом году холдинг также обогнал всех конкурентов по показателю ввода в эксплуатацию жилой недвижимости не только в Петербурге и Ленобласти, но и в России – было сдано почти 1 млн кв.м строящегося жилья. По объемам текущего строительства компания стабильно входит в тройку лидеров России.

В 2017-м году Setl Group открыл свое представительство в Москве и вышел на рынок публичных заимствований. 5 октября холдинг сообщил о присвоении идентификационного номера утвержденной программе биржевых облигаций на Московской Бирже. Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.

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