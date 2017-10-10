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10.10.2017 11:35

Три миллиарда собрали петербуржцы в фонд капремонта с начала года

Сборы на капитальный ремонт перешагнули порог в 3 миллиарда рублей в Петербурге в текущем году. Уровень ответственности жителей Северной столицы считается самым высоким по стране.

Как сообщает пресс-служба фонда 10 октября, общая сумма поступивших взносов на капитальный ремонт с 2014 года, когда вступила в силу региональная программа капитального ремонта, составила 9 миллиардов 275 миллионов рублей.

Квитанции на уплату взносов собственники начали получать в ноябре 2014 года и оплачивать по 2 рубля за квадратный метр.

«На сегодняшний день в Петербурге действует дифференцированная система взносов на капитальный ремонт (в зависимости от типа дома), размер взноса составляет от 3 до 4 рублей за квадратный метр площади. В следующем году по решению правительства города не планируется повышение размера взноса», – добавили в фонде.

На данный момент программа, которую софинансируют горожане, выполнена на более чем на 80%. Задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт домов в Петербурге на 1 сентября составила 1,2 млрд рублей.


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