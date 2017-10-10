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10.10.2017 11:23
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Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на три года

Проект бюджета Петербурга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был одобрен на правительственном заседании в Смольном 10 октября. Дефицит в следующем году составит 48,9 миллиарда рублей, что на 20 миллиардов меньше показателя текущего года.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из Смольного, доходы бюджета на следующий год составляют 538,6 млрд рублей, из которых 529,4 млрд город заработает самостоятельно, а еще 9,2 млрд рублей — субвенции из федеральной казны. Главные источники доходов, как и раньше, — налог на доходы физических лиц (248 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (153 млрд). Поступления от них должны вырасти по сравнению с 2017 годом на 10% и 8% соответственно, всего на них приходится три четверти бюджетных доходов. Расходы составят 587,5 млрд.

В 2019 году доходы рассчитаны на 576,7 млрд, расходы – 614,1 млрд, в 2020 году – 619,8 млрд и 645,2 млрд соответственно.


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