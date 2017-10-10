Минтранс РФ ввел в эксплуатацию новый центр управления полетами в Москве

В Москве 10 октября введен в эксплуатацию новый Центр управления полетами воздушных судов, сообщает Министерство транспорта РФ.

"Новый Центр управления полетами, оснащенный АС ОрВД «Синтез-АР4», пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД «ТЕРКАС», которая устарела морально и физически, и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности", – говорится в сообщении министерства.

Он осуществляет обслуживание воздушного движения (ОВД) над территорией площадью более 730 тыс. квадратных километров, на которой размещено 70 аэродромов: 16 аэродромов для полетов гражданской авиации, 48 аэродромов госавиации и 6 аэродромов экспериментальной авиации. "Воздушное пространство, обслуживаемое Московским центром, превосходит по размерам территории некоторых Европейских государств более чем в 1,5 раза. Объемы воздушного движения также сопоставимы, по количеству взлетно-посадочных операций московские аэродромы превосходят ряд европейских", – подчеркнули в Минтрансе.

Центр состоит из 10 комплексов – подсистем, в том числе, комплекса средств автоматизации управления воздушным движением, планирования использования воздушного пространства, средств передачи информации, метеорологического обеспечения, защиты информации, обеспечения справочной информации, подсистемы речевой связи, подсистемы технического управления и контроля, средств единого времени, комплексного системного тренажера.

«Переход на управление воздушным движением посредством новой отечественной техники имеет стратегическое государственное значение. Решение о создании нового Центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств Общее количество составляет более 3,7 млрд руб.», – отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Генподрядчиком выполнения работ по госконтракту является ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с привлечением субподрядных организаций ОАО «ВНИИРА», ОАО «Фирма «НИТА», ООО «ЛОТЕС ТМ».

Вводу в эксплуатацию нового Центра управления полетами предшествовали испытания и настройка оборудования, большая работа по тестированию системы и рабочих мест, а также обучение персонала и тренажерная подготовка. Тестовые испытания системы проводились на протяжении 2012-2016 годов.