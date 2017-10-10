Петербург до конца года разместит облигации максимум на 55 млрд рублей

Смольный подтвердил планы разместить облигации до конца 2017 года. Их максимальный объем составит 55 млрд рублей.

Об этом 10 октября заявил на правительственном заседании в Смольном, посвященном проекту бюджета на ближайший трехлетний период, глава комфина Алексей Корабельников. По его словам, сейчас бюджет находится в профиците на 3,6 млрд рублей, тогда как в прошлом году после 9 месяцев профицит составлял более 24 млрд. Исполнение по доходам, согласно прогнозу, составит 101%, по расходам – 98,5%. Уже в ноябре бюджет станет дефицитным, так что город выйдет на рынок заимствований. По словам Корабельникова, фактический объем должен оказаться меньше 55 млрд рублей.

Депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева напомнила чиновнику об остатках прошлого года — это 18 млрд рублей. Алексей Корабельников заявил, что комитет рассматривает в качестве инструмента финансирования дефицита не сам остаток, а его изменение в годичном выражении, которое составляет 10 млрд. Кроме того, в этом году идет погашение более ранних задолженностей, рассматривается вопрос о досрочном расчете по федеральным кредитам (по ним город должен 7,9 млрд). При размещении бюджетных средств на депозитах город в этом году заработал 21 млрд рублей, ставка с начала года снизилась с 10,4% до 8,7%.