Почему нужно идти на выставку Securika St. Petersburg

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей второй обзор.

Александр Нестеров, компания «Петрум»

Александр Нестеров, компания «Петрум»:

«Наша компания будет представлять на выставке сетевое оборудование для построения структурированных кабельных сетей систем безопасности. Это – наша собственная разработка, и она не имеет аналогов в мире. Экономический эффект при использовании нашего оборудования составляет от 50 до 70%. Всем посетителям выставки мы предлагаем скидку 15% на первую покупку. Также будет предложена программа дилерского участия, а для региональных торговых домов – программа дистрибьютора.»

Айрат Султанов, компания Winkhaus

Айрат Султанов, компания Winkhaus:

«Наша компания представит электронную систему контроля и управления доступом Blue Smart. Данная система предоставляет возможность простого обслуживания удаленно размещенных друг от друга объектов одним ключом. Также на выставке мы представим наши новаторские разработки в области механических систем защиты для крупных строительных объектов, квартир, частных домов и коттеджей.»

Илья Иванов, компания «АйПиМатика»

Илья Иванов, компания «АйПиМатика»:

«Наша компания представит на выставке: IP-камеры Milesight, аудио и видеодомофоны Fanvil и Nista, защищенные вызывные панели J&R. Всё оно поддерживает протокол SIP. Концепция нашей компании позволяет предлагать клиентам полноценные комплексные решения, объединяющие коммуникационное оборудование, домофонию и видеонаблюдение.»

Антон Харитонов, ТПД «Паритет»

Антон Харитонов, ТПД «Паритет»:

«В этом году мы планируем представить на выставке наши новинки. Посетители смогут увидеть на нашем стенде самый широкий ассортимент низкотоксичных кабелей, новую линейку кабелей ParBus. Мы расширили свою номенклатуру трибоэлектрическими кабелями.»

Информация о других участниках выставки представлена на сайте выставки

Узнайте больше о продукции для обеспечения безопасности и получите профессиональные консультации представителей компаний-участников на выставке Securika St.Petersburg 25-27 октября 2017 года.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет на сайте выставки securika-spb.ru