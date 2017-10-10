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10.10.2017 10:46

Георгий Полтавченко снова отчитал руководство комстроя

Губернатор города Георгий Полтавченко запретил рассматривать нерадивость подрядчиков как объективную причину низкого уровня освоения бюджета. Под критику традиционно попал комитет по строительству.

 

Свое заявление Полтавченко сделал 10 октября на заседании правительства в Смольном, которое было посвящено проекту бюджета на ближайший трехлетний период. «Это не объективная причина, это ваша недоработка, – заявил он. – У нас нерадивые заказчики, а не подрядчики». Среди отстающих по освоению бюджетных средств оказались комитет по молодежной политике, управление социального питания, комстрой, комитет по промышленной политике и инновациям и комитет по экономической политике. «Сколько я здесь работаю, столько у строительного блока одни и те же проблемы, – обратился Полтавченко к главе профильного комитета Сергею Морозову. – А потом происходят уголовные дела с участием бывших сотрудников ведомства. Сколько так может продолжаться?». Морозов только смог отметить улучшение показателей по сравнению с прошлым годом. Глава комитета по промышленной политике Максим Мейксин, в свою очередь, заявил, что основные расходы намечены как раз на оставшийся, четвертый, квартал года. Это средства фонда развития промышленности, субсидии субъектам экономической деятельности, расчеты по инновационному форуму.

 

Ранее «Фонтанка» писала о том, что адресная инвестиционная программа на 2017 год исполнена на 47,1%. Комитет по промышленной политике и инновациям вообще почти не трогал бюджетных денег в части коммунального хозяйства (0,2%), показатель комитета по транспорту — 11,4%, комитета по информатизации — 23,2%, комстроя — 25,6%.


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