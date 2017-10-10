Дуров призвал отказаться от ТВ, сравнив его с мясом, наркотиками и лекарствами

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал своим подписчикам о вещах, от которых стоит отказаться. В их числе – телевидение, никотин, кофе. Пост за ЗОЖ он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» 10 октября.

Причины, по которым Дуров решил убрать из своей жизни дары современной цивилизации, он не назвал. Обещал сделать это позже. В топ вещей, от которых «я отказался много лет назад», попали алкоголь, никотин, наркотики, таблетки, кофе и зелёный чай, мясо животных и фастфуд, сахар и газировка, а также телевидение и его аналоги. Всё это, считает миллионер, вызывает привыкание и влияет на сознание.

«Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: «Так принято», «Иначе нельзя», «Это неуважение». Я пишу это, чтобы показать: «так» можно. Игнорируйте окружение. Общество, традиции которого построены на самоотравлении, не имеет будущего», – заявил Дуров.

Этот пост основателя Telegram за последнее время стал первым, не связанным с информацией о возможной блокировке его детища и ссорой с бывшим сотрудником «ВКонтакте».